Laporta, sobre el encuentro de Xavi con Haaland: "No sé, no es de mi incumbencia..."

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha estado en la noche de este sábado en un acto con las peñas en Orihuela. Ante las preguntas de los periodistas sobre las palabras de Xavi por una posible reunión con Haaland, el presidente ha querido desmentir que haya habido negociaciones. "No se ha negociado con Haaland de ninguna manera, lo desmiento categóricamente", ha insistido.

A pesar de ello, sobre una posible reunión del técnico con el noruego, el presidente del Barça no se ha mostrado tan tajante. "Negociaciones no ha habido, si ha habido encuentros con Xavi no lo sé, no es de mi incumbencia...", ha dicho.

????Laporta a @HelenaCondis:



??“No se ha negociado con Haaland de ninguna manera, lo desmiento categóricamente”.



??”Si ha habido encuentros con Xavi no es de mi incumbencia”.



??“Tengo buena relación con Raiola pero habría que hablar con su club”



??Cena de Peñas en Orihuela. pic.twitter.com/1HDLdZU4Ht — Tiempo de Juego (@tjcope) March 5, 2022