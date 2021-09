Laporta: "El regreso y gol de Ansu Fati fue un estallido de emoción"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha asegurado en las horas previas al partido contra el Benfica de la Liga de Campeones que el regreso, con gol, de Ansu Fati tras su lesión fue un "estallido de emoción" en la afición que el equipo debería aprovechar.

"Volver después de la lesión y marcar ese gol generó un estallido de emoción a todos los culés. Por su personalidad, que la estamos conociendo poco a poco, ha querido tener el '10'. Lo dijo, me quedo el '10' que me gusta si me dan permiso los capitanes, es un acto de humildad que demuestra su personalidad", señaló en Barça TV.

Para Laporta, Ansu Fati tiene "profundidad, es decisivo y goleador". "Representa la ilusión y la esperanza, me gustó ver cómo volvía a los terrenos de juegos y el agradecimiento que tuvo, muy emocionante, a médicos y familia. Es muy bonito ver a un jugador que ha pasado un periodo difícil que sea agradecido con los que le han cuidado", se sinceró.

"Con la recuperación de Ansu y la de Dembélé, y esperamos que con Agüero lo más pronto posible, empecemos a tener un equipo mucho mas competitivo, también con la ayuda de la afición, que no ha dejado de animar en este momento de cierta dificultad", aportó.

El presidente cree que el camino al éxito pasa por Ansu Fati, uno de los productos de la Masia. "La Masia es el camino, el estilo de juego también. Pero hay que dar un paso más, y ese estilo de juego reconocible en el Barça que nadie más tiene, si lo hacemos compatible con técnicas de alto rendimiento deportivo, estamos creando el siguiente nivel que necesita un equipo moderno", argumentó.

"Tenemos un partido importantísimo de 'Champions', tenemos que salir a ganar, lo que necesitamos son los tres primeros puntos para estar otra vez donde nos toca, líderes del grupo. El Benfica no es un equipo fácil, lleva siete partidos ganando, pero nosotros tenemos un equipo que cada vez progresa mejor y confiamos en llevarnos la victoria", comentó sobre el partido contra el Benfica de este miércoles.

PERJUICIO DEL PROCICAT POR EL AFORO

Por otro lado, el presidente aseguró que el PROCICAT, órgano del Govern que gestiona las medidas y restricciones en esta pandemia de coronavirus, está perjudicando al club en cuanto a mantener los aforos en los estadios en el 60 por ciento de su capacidad máxima, mientras que el Gobierno y LaLiga abrirán, desde este fin de semana, al cien por cien.

"Es un perjuicio muy grande. Que el PROCICAT diga que se debe seguir con esos criterios restrictivos son un perjuicio económico muy grande, y se lo hemos hecho saber. Nos hemos comportado con sentido de responsabilidad y comprensión, pero pensamos que si LaLiga propone el 100%, estaríamos satisfechos si el PROCICAT aceptara estos porcentajes", argumentó.

"No estamos de acuerdo con el 60%, nos perjudica económicamente. Seguiremos siendo respetuosos pero no dejaremos de decir que nos perjudican estas restricciones", reiteró Laporta, tras conocerse este miércoles que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha llegado a un acuerdo para fijar un aforo máximo del 100% para eventos en recintos abiertos.

Estas medidas entrarán en vigor a partir de este viernes 1 de octubre por lo que los estadios de fútbol podrán tener ya esta próxima jornada el cien por cien de su aforo, con un Wanda Metropolitano que podría estar lleno para el Atlético de Madrid-FC Barcelona de este fin de semana.