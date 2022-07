Laporta: "Quiero volver a estar 'tritranquilo' y ganar un sextete"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, explicó que quiere “volver a estar ‘tritranquilo’ y ganar un sextete”, en referencia a los momentos vividos durante su primer mandato al frente del club azulgrana.



“Volveremos a vivir aquello. Y quiero volver a situar al Barça como referencia mundial en el mundo del fútbol. Con proyectos que internacionalicen el club lo iremos consiguiendo”, añadió Laporta ante el periodista Toni Aira en el marco del ciclo de conversaciones ‘Momentos Estelares’, organizado por el ‘The New Barcelona Post’ en Casa SEAT Barcelona.

Tras el acto, ante los medios de comunicación presentes, también explicó que la llegada y salida de jugadores este verano “está condicionada a las palancas” y que “ahora” están “trabajando en la venta del segundo tramo del 15% de los derechos televisivos”, tras acordar la venta del primer 10% con Sixth Street: “Gracias a ello podremos entrar en la dinámica de fichar jugadores para que puedan ser inscritos y dar una salida a los jugadores que no cuentan para el entrenador”, dijo Laporta.



Preguntado por si es posible que lleguen al Barça este verano Robert Lewandowski, Jules Koundé y Bernardo Silva, Laporta prefirió “no dar nombres”. Según afirmó, “sería una equivocación ir mandando mensajes al mercado”, pero añadió que “se está trabajando para tener un equipo más competitivo”.



Por otro lado, Laporta hizo una referencia indirecta al excandidato Víctor Font, que volvió a la escena pública la semana pasada con una rueda de prensa: “No hay ninguna escuela de negocios que enseñe cómo se gestiona un club de fútbol. Se puede hacer mucha teoría, pero no sabes lo que es hasta que te pones a hacerlo”.



Ya en el plano personal, Laporta aseguró que cuando deje de ser presidente del Barça esta vez no se meterá en política. Su propósito es “hacer la vuelta al mundo”.