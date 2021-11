Laporta: "Le he pedido a la Virgen de Montserrat que nos proteja y le he agradecido que nos tenga en cuenta"

Joan Laporta, presidente de Barcelona, habló en el estreno de ‘Por fin solo!’ de Carles Sans en el Teatre Borràs de Barcelona sobre el partido que jugarán los azulgranas en la última jornada de la Champions League ante el Bayern de Munich y que están obligados a ganar para pasar a octavos de final. El Barcelona, que no pudo pasar del empate a cero ante el Benfica el pasado martes en el Camp Nou, se enfrentará al líder del grupo y que ya está clasificado. Laporta le dijo a los medios de comunicación que "Le he pedido a la Virgen de Montserrat que nos proteja y le he agradecido que nos tenga en cuenta". Sobre lo difícil que puede ser ganar a los alemanes, reconoción que él cree que "es algo que se puede conseguir. Estoy convencido que vamos a ganar".