Laporta: "Hicimos la jugada de Agüero, que le está repitiendo todos los días a Messi que se quede"

Con motivo de sus primeros cien días de presidencia en su segunda etapa al frente el FC Barcelona, Joan Laporta da cuentas en una entrevista en La Vanguardia de cómo está el club: "Peor de lo que esperaba. Lo que más me ha costado ha sido dar de baja a algunos empleados, pero a veces hay que tomar decisiones que duelen".

Y aunque económicamente hablando, el trabajo es arduo, existe optimismo con la primera plantilla del equipo de fútbol: "Vamos a hacer un equipo muy competitivo". El último en llegar, libre, ha sido Depay: "Faltan tres o cuatro". Wijnaldum se les escapó: "Hay clubs-estado que pueden tener a cualquier jugador, les basta con quererlo".

Memphis Depay, nuevo jugador del FC Barcelona El club culé ha anunciado la contratación del holandés Memphis Depay, procedente del Lyon como agente libre y firma hasta 2023. 19 jun 2021 - 18:54

Pocos días para que Messi acabe contrato

La renovación de Messi sigue en el aire, a muy pocos días de la finalización de su actual contrato con el Barcelona: "Lo que me gustaría es que cuanto antes, mejor. Sería un polo de atracción para otras operaciones que tenemos a punto".

El presidente del FC Barcelona analiza en 'La Vanguardia' sus primeros 100 días https://t.co/rMecx8umVU — La Vanguardia (@LaVanguardia) June 19, 2021





"Él está ilusionado. Estoy agradecido de las ganas que le pone por quedarse. Además hicimos la jugada de Agüero, que le está repitiendo todos los días que se quede y que firme ya. El Kun Agüero está ayudando", reveló Laporta.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Mantiene su idea de la Superliga

Joan Laporta se mantiene en su postura sobre la Superliga de clubes, donde solo siguen adheridos Real Madrid, Juventus y el propio Barça: "Las audiencias están bajando y la forma de ver el fútbol de los jóvenes, también. Tenemos que hacer algo más atractivo, que todos los partidos tengan valor".

Y cree que esa idea no se ha explicado bien y ha generado malentendidos: "Los aficionados merecen una explicación, no lo hemos explicado bien. Este era un formato que de entrada duraba dos o tres temporadas. Habrá ascensos, descensos, seguirán las ligas... La pirámide del fútbol seguirá existiendo, pero todo esto no se explicó con detalle porque la reacción fue propia del que tiene un poder y quiere mantenerlo como sea", explicó.