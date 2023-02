Laporta: "Hemos salvado al Barcelona de la ruina económica y hecho un equipo competitivo por 74 'kilos'"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, destacó este jueves que el equipo directivo que encabeza está revertiendo la delicada situación económica por la que atraviesa la entidad, una situación que calificó de "esperanzadora" y que, según él, viene acompañada de un buen momento deportivo, tanto del primer equipo de fútbol como de las diferentes secciones.

"Podemos decir que hemos salvado al Barça de la ruina económica", afirmó orgulloso en una rueda de prensa que se celebró en el Auditorio 1899 del Spotify Camp Nou y en la que hizo balance de esta primera mitad de temporada.

Matías Messi, tras sus polémicas palabras contra Laporta y el Barça: "Solo estaba haciendo un chiste" Horas después de sus palabras en Twitch en las que cargaba duramente contra el Barcelona y Laporta, Matías Messi, hermano de Leo Messi, ha salido a pedir disculpas en sus redes. 09 feb 2023 - 06:06

Según Laporta, la directiva que preside ha tomado "una serie de decisiones valientes que están llevando el club por el buen camino". "Hemos dado beneficios después de cuatro años y hemos pasado de BBB- a una calificación de la deuda de BBB. En el Espai Barça, la empresa de 'rating' nos ha dado la BBB+, una nueva muestra de que la salud del club va mejorando, y eso nos puede ayudar en la búsqueda de nuevos inversores", destacó.

El presidente también subrayó que se ha hecho "un trabajo muy importante en el área comercial" y que se ha logrado "el récord de patrocinios". Y también en la venta de entradas, tanto en el Spotify Camp Nou, como en el Johan Cruyff, en las visitas al Museu y en la venta de camisetas.





"En redes somos números uno en interacciones y seguidores. Todo esto son indicadores de que la economía se recupera", concluyó Laporta, quien matizó que pese a la recuperación económica al club "le sigue costando inscribir jugadores", por el límite salarial "absolutamente excedido" heredado del anterior mandato.

Gran momento deportivo en una etapa de problemas económicos

En cualquier caso, el presidente del FC Barcelona sacó pecho, porque, además, el momento deportivo también está acompañando: "Tenemos la Supercopa, que la ganamos dando un recital. Y estamos compitiendo en la Copa y en la Europa League. Pero el objetivo prioritario de esta temporada, lo hemos dicho en varias ocasiones, es ganar LaLiga, donde vamos primeros".





En este sentido, elogió el trabajo de Xavi Hernández, "un entrenador de club, comprometido, que sabe mucho de fútbol y que no rehuye sus responsabilidades" y recordó que el conjunto que dirige "todavía está en fase de crecimiento". "Tenemos un equipo unido que genera mucha ilusión y el barcelonismo ha vuelto a recuperar la alegría, uno de nuestros compromisos electorales", añadió Laporta, quien destacó que "la excelencia también se ha instalado en el Palau, en el Johan Cruyff y en la Ciudad Deportiva".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Espai Barça

Asimismo, el presidente del club catalán confirmó que "antes del próximo 31 de marzo" tendrán cerrada la financiación del Espai Barça, un proyecto capital para el futuro de la entidad. "Junto con la firma del contrato con Limak, nos permitirá empezar ya las obras", afirmó Laporta, quien defendió el proceso de licitación y adjudicación de las mismas como "ejemplar desde el punto de vista técnico y de transparencia".

?? @JoanLaportaFCB: ?Se está ultimando la estructura de financiación del Espai Barça, que conjuntamente con la firma de la empresa constructora Limak, permitirá finalmente poner en marcha las obras del Spotify Camp Nou? pic.twitter.com/AJmIdb1SyC — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 9, 2023

Y es que la constructora turca se ha comprometido a acelerar las obras para que el primer equipo no esté más de dieciséis meses en el Estadio Lluís Companys (debe volver al Camp Nou en diciembre de 2024) y el nuevo estadio esté finalizado en junio de 2026.

Laporta también se refirió al proyecto de la Superliga Europea, que el Barça lidera junto al Real Madrid, y que considera que "va progresando" tras la última sentencia favorable. "Todo apunta a que los impulsores de la Superliga tendremos el derecho a organizar competiciones. Deberemos establecer un debate más profundo con las Ligas para encontrar una solución armónica, como está conviviendo hoy la UEFA con ellas. Lo que se pretende es que no se rompa el diálogo con la UEFA", dijo en un tono conciliador.

?? Joan Laporta: "La Superliga está progresando. Será una competición abierta, y más atractiva y sostenible para los clubs" pic.twitter.com/j9ubuIRblD — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 9, 2023

Laporta quiso restar este jueves "toda importancia" a las palabras de Matías, hermano de Leo Messi, recordando que ya se ha "disculpado" y que "no afectan en nada a la relación" con el actual delantero del Paris Saint-Germain francés. "Le quito toda importancia, se ha disculpado y lo que ha dicho es comprensible. No afecta en nada a la relación entre el Barça y Leo. Mi sensación es de máxima comprensión, no le daría más vueltas y menos cuando ha pedido disculpas, que se agradece. Es el hermano de Leo y fue muy triste como acabó todo", zanjó Laporta en rueda de prensa.

?? Matías Messi, hermano de Leo Messi, en Twitch



???? "No vamos a volver y si lo hacemos vamos a hacer una buena limpieza, entre ellos, echar a Laporta"



?? "El Barça se empezó a conocer por Messi, no lo conocía nadie, solo al Madrid"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/1tgJ2KRVBG — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 8, 2023

Además, el dirigente eludió hablar de una posible vuelta del '10'. "Es obvio que es patrimonio del Barça y estamos muy orgulloso de haber tenido un jugador de su nivel, el mejor del mundo y seguramente el mejor de la historia, pero no me hagáis hablar de él. Es jugador del PSG y no quiero comentar nada sobre jugadores de otros por respeto al jugador y al PSG", sentenció.

Renovación de Balde

La renovación del lateral Alejandro Balde, que finaliza contrato con el Barcelona el 30 de junio de 2024, está "prácticamente acordada", según apuntó el presidente del club catalán. De hecho, el máximo dirigente de la entidad azulgrana desveló que "se está trabajando" no solo en el nuevo contrato de Balde, sino también "en la renovación de Sergi Roberto y la inscripción de Ronald Araujo".

Sin embargo, Laporta aseguró que el club todavía no se ha sentado con Sergio Busquets para hablar de la posible renovación del capitán, que finaliza contrato el próximo 30 de junio. "Busi tenía propuestas de la MLS estadounidense y no ha escondido nunca que le gustaría probar algún día la experiencia americana. Podía haberse ido este invierno, pero por suerte ha decidido que quiere acabar esta temporada. Es un jugador incombustible y, si a final de temporada se ve con fuerzas y que aún es un jugador útil, nos sentaremos. Las dos partes hemos considerado que aún no es el momento", explicó Laporta.





Respecto al futuro del delantero Ansu Fati, el presidente del Barça se mostró algo más tibio: "Es un jugador en el que tenemos depositadas grandes esperanzas. No tenemos noticias de que quiera irse, al contrario, es un jugador muy integrado y querido en el club. Ha generado muchas expectativas y creemos que las puedes hacer realidad. Pero todo esto depende de que sea un jugador útil para el club y que el entrenador le haga jugar".

En cambio, fue más contundente cuando le preguntaron por la continuidad de Ousmane Dembélé. "Él está muy a gusto con nosotros y nosotros con él. Y sabe el aprecio que le tenemos y lo importante que es para este equipo. Es un jugador que nos encanta, tiene contrato en vigor hasta 2024 y queremos que continúe y lo cumpla".

Problemas con el 'Fair Play Financiero' de LaLiga

En cualquier caso, Joan Laporta admitió que todos los condicionantes del 'fair play' financiero que plantea LaLiga dejan muchos escenarios abiertos en el mercado de los traspasos y renovaciones. "Heredamos un límite salarial excedido en 300 o 350 millones. Eso nos dificultaba la gestión deportiva. Reducimos la masa salarial en unos 100 millones y creo que el próximo verano llegaremos a una reducción de unos 170. Desde que entramos hasta ahora hemos comprado por valor de 215 y hemos vendido por valor de 141 millones. Por 74 'kilos' se ha logrado un equipo muy competitivo, pero continuamos con el límite salarial excedido", argumentó.

?? Joan Laporta: "Continuaremos trabajando para rebajar la masa salarial deportiva sin perder la competitividad. También lucharemos por cambiar las normas del Fair Play. No nos permiten ser competitivos en condiciones de igualdad con nuestros rivales europeos" pic.twitter.com/KlMyOf1yyA — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 9, 2023

Para Laporta, el problema es que cada vez que han resuelto "un obstáculo" de 'fair play' financiero, LaLiga "ha cambiado la norma", para impedir que pudieran seguir haciendo este tipo de operaciones. "Esto es un tira y afloja constante", reconoció.

De hecho, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, adelantó hace unos días que el Barça debería reducir en 200 millones la masa salarial para la próxima temporada. Un objetivo que el director de fútbol del club catalán, Mateu Alemany, ve posible, si se toma como referencia el gasto de la plantilla de hace dos campañas.