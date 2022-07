Laporta atiza al Bayern: "Yo no me meto en la economía de los demás clubes, hablan desde el desconocimiento"

El presidente del FC Barcelona dijo este jueves en Nueva York que el club está confeccionando un "equipo muy compensado" y aseguró que los "jugadores vuelven a querer venir al Barça" tras el fichaje del francés Jules Koundé que se ha conocido este mismo jueves.

En la última parada de la gira por EE.UU., Laporta encabezó un evento de celebración de la alianza del club azulgrana con ACNUR, la agencia de refugiados con la ONU, junto al entrenador Xavi Hernández y jugadores históricos y actuales, como Thierry Henry, Juliano Belletti, Jordi Alba o Sergi Roberto.

Una vez terminada esa presentación, Laporta atendió a los medios y expresó satisfacción por la llegada de Koundé, agradeciendo las decisiones de la directiva del club de "fortalecer" la plantilla y hacer un equipo "que pueda participar en todas las competiciones con la intención de ganarlas".

"Tengo la sensación de que estamos trabajando bien, los jugadores vuelven a querer venir al Barça. Estamos haciendo un equipo muy compensado y hay mucha competencia, con un mínimo de dos jugadores por posición que son muy buenos", explicó.

Laporta, en ese sentido, sostuvo que está "intentando dar cumplimiento a la voluntad del entrenador" en el refuerzo de la delantera, la media y la defensa, y no descartó la posibilidad de "alguna incorporación más" que "se centraría seguramente en la línea defensiva".

Estado económico del club

Preguntado por la supuesta inquietud y enfado de sus rivales por los últimos fichajes, lo atribuyó al "desconocimiento" sobre el estado económico del club e hizo un símil clínico: el año pasado estaba "terminal", luego pasó "a la UCI" y ahora ha "salido del hospital con palancas".

Así sobre el Bayern y las palabras de Naggelsman apunto que "he notado un cierto desconocimiento y falta de información por parte de algunos de sus responsables, algunos han llegado hasta a distorsionar la realidad. Es verdad que hace un año estábamos en una situación crítica. Pero somos un club de 122 años con unos activos muy importantes. No eran conscientes de la fuerza y el apoyo que tiene este club. Si yo no me meto en cómo gestionan el club, les rogaría que hicieran lo mismo y no se metan con nosotros. Que se preocupen de lo suyo".

Así, hizo alusión a los "activos de gran valor" de la entidad y a la reciente venta de parte de los derechos de televisión del FC Barcelona en un acuerdo "por 25 años, no por 50, como proponían" y que le permitirán anotarse un beneficio contable de 667,5 millones de euros.

Messi y su salida

También se pronunció sobre el argentino Leo Messi sobre el que sugirió hace unos días una posible vuelta que fue descartada de momento por Xavi: "Es una aspiración que tengo como presidente y me gustaría que sucediera, he sido corresponsable de ese final que considero provisional".

"La etapa de Messi en el Barça no acabó como todos queríamos, acabó muy condicionada por razones económicas y tenemos una deuda moral, en ese sentido nos gustaría que el final de su carrera sea con la camiseta del Barça y aplaudido por los campos a los que vaya", agregó.

El presidente azulgrana también habló del centrocampista neerlandés que podría salir del club y que se siente descontento por ser obligado a bajarse el salario: "Él se quiere quedar y nosotros queremos que se quede. Eso es lo más importante. Lo que está claro es que tenemos una nueva escala salarial y todos los jugadores han de encajar en ella. Estamos intentando que estos jugadores entiendan la realidad del club. Nos encontramos con una masa salarial disparada más del 40%. Todos tenemos que hacer un esfuerzo. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que se quede y esperamos que el jugador también haga todo lo posible para quedarse".