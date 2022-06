Laporta asegura que "está todo solucionado" con Busquets tras la polémica por una posible rebaja de sueldo

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, dijo este martes que “ya está todo solucionado” con uno de los capitanes, Sergio Busquets, después de que el jugador demandara conocer la situación de su renovación por medio del contacto directo con la directiva del club y no “a través de la prensa”.

La semana pasada se encendieron las alarmas en el Barcelona después de las declaraciones de uno de sus capitanes, Sergio Busquets, durante la concentración de la selección española en Ginebra.

El jugador fue preguntado por los rumores de una posible rebaja de sueldo o sobre su renovación, a lo que respondió: “He escuchado que se vienen diciendo muchas cosas pero no ha pasado ni una cosa ni otra, me gustaría que me lo dijeran a mí y no me enterara por la prensa. Siempre estoy dispuesto a ayudar y dar lo máximo de mí aquí y en mi equipo”.

Laporta aclaró este martes, durante el acto de presentación del nuevo acuerdo entre el Barcelona y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que todo fue “una confusión” y ya habló con el centrocampista para aclarar la situación.

"La Superliga sigue su curso"

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, afirmó este martes que la "Superliga" sigue avanzando por "la sostenibilidad del fútbol en Europa" y pidió una "armonización" de las normas en el 'fair play' financiero para evitar desigualdades entre los clubes españoles y los de otras ligas como la francesa o la inglesa, donde las normas son "menos estrictas".

"De momento no tenemos un formato de competición de la Superliga, es un proceso largo, pero está sirviendo para que en Europa se tome conciencia de que hay 'clubes-estado' que están alterando la competición", dijo Laporta en el acto de presentación del acuerdo entre el Barcelona y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

?? El presidente @JoanLaportaFCB y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, @FilippoGrandi presentan la nueva camiseta con nuestro partner @eACNUR, para las siguientes 4 temporadas. #WithRefugees@fundacioFCBpic.twitter.com/aCHJHB3S95 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 14, 2022

Laporta, que encabeza la propuesta de esta nueva competición junto con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, tendió la mano a la UEFA para establecer un diálogo con la intención de crear "la competición más atractiva del mundo".

"Hay plena disposición para negociar con la UEFA y creo que finalmente se limarán asperezas y se establecerá un diálogo", señaló.

Laporta indicó que existen "muchas noticias confusas en torno a la Superliga" y aclaró que el modelo de competición que proponen "valorará la meritocracia y la capacidad de todos los equipos para participar".

El presidente afirmó que las diferencias en cuanto a la dureza de las normas de regulación financiera entre la liga española y la liga francesa o la liga inglesa hace "más difícil" al Barcelona competir en el mercado.