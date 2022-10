Laporta aprueba las cuentas del Barça con 'palo' a jugadores: "Intentamos bajar salarios y no lo conseguimos"

La Asamblea de socios compromisarios del FC Barcelona, que se está celebrando este domingo de forma telemática, aprobó con 548 votos a favor, 43 votos en contra y 24 en blanco los números del ejercicio 2021-2022, que se cerró con 98 millones de euros de beneficios gracias, en parte, a la venta del 10% de los derechos televisivos de LaLiga a Sixth Street, contabilizados como un ingreso de 267 millones.

Así, el Barça tuvo la pasada temporada unos ingresos totales de 1.017 millones y unos gastos de 856 millones, una cifra significativamente superior a la presupuestada (784 millones) a causa de que los gestores azulgranas no lograron reducir la masa salarial tanto como hubieran deseado y a los fichajes que se hicieron durante el mercado de invierno.

El coste deportivo fue de 518 millones de euros, lo que supone un 51% del total de los ingresos totales y un 69% de los ingresos ordinarios (sin contar la palanca de Sixth street). Por otro lado, a 30 de junio de 2022 la deuda de la entidad azulgrana era de 1.045 millones de euros y el patrimonio neto negativo de 353 millones. Estas dos cifras se han reducido durante el último año.

Antes de que los socios compromisarios aprobaran los números del curso 2021-2022 también ratificaron la operación de la venta del 10% de los derechos televisivos de LaLiga a Sixth treet. Hubo 591 votos a favor, 38 votos en contra y 18 votos en blanco.

Durante el turno de respuestas a las preguntas de los socios compromisarios respecto este punto del orden del día el presidente Laporta admitió que tanto él como el tesorero del club, Ferran Olivé, tuvieron que avalar 10 millones de euros para que LaLiga aceptara la inscripción de Jules Koundé y que hasta Mateu Alemany, el director de fútbol, se ofreció a ayudar en la operación.

“Hemos intentado rebajas salariales con diferentes jugadores y no lo hemos conseguido. De hecho, hemos tenido que avalar 10 millones. Pero lo aceptamos con deportividad”, dijo Laporta sobre este asunto.

