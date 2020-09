LaLiga mantendrá los partidos de viernes y lunes amparándose en una cautelar de la Audiencia Provincial

Isaac Fouto contó en El Partidazo de COPE que la guerra entre La Liga y la Federación con el tema de los horarios de viernes y lunes. La RFEF ha pedido a la jueza de Competición que dicte sentencia sobre si se puede jugar viernes y lunes y lo normal es que diga que no deja jugar esos días.

LaLiga se ampara en una cautelar que sigue en vigor hasta el 6 de octubre de la Audiencia Provincial de Madrid. Este martes, la jueza dará nuevos horarios de los partidos, en principio solo sábado y domingo; LaLiga no lo va a aceptar y asegura que no van a quitar esos horarios de viernes y lunes.

¿Enviará la RFEF árbitros a los partidos?

De momento, los árbitros están designados aunque no se ha heco público. La Federación podría no mandar árbitros al partido del Granada - Athletic del viernes a las 20:00 en Los Cármenes, y si fuera así, LaLiga no pagaría lo acordado.

Horarios de la primera jornada

LaLiga dio a conocer los horarios de la 1ª y la 2ª jornada de LaLiga Santander 2021/20. La primera comenzará el viernes 11 de septiembre a las 21:00 con el duelo entre Granada CF y Athletic Club en el estadio Los Cármenes, y terminará el lunes 14 de septiembre a las 21:00 horas con el partido el Alavés y el Betis en Mendizorroza.

La segunda jornada comenzará el viernes 18 de septiembre a las 21:00 con el duelo entre Getafe - Osasuna en el Coliseum Alfonso Pérez, y terminará el lunes 21 de septiembre a las 21:00 horas con el partido entre el Betis y Valladolid en el Benito Villamarín.

En un principio la jornada se iba a jugar solo en sábado y domingo, pero para sorpresa de todos, tanto lunes como viernes también se disputan encuentros. Explican que estas jornadas se programan en viernes y lunes atendiendo a lo previsto en el Auto de 1 de junio de la Sección 28 Especializada Mercantil de la Audiencia Provincial de Madrid, que sigue vigente, y que estimó el recurso de apelación de LaLiga ampliando las medidas cautelares acordadas contra la RFEF, es decir, no se puede impedir la celebración de los partidos del Campeonato Nacional de Liga los lunes y viernes.

Dichas medidas siguen vigentes puesto que LaLiga ha recurrido en apelación la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid y solicitado el mantenimiento de estas medidas, según lo dispuesto en el art. 744.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para ello, el próximo día 6 se celebrará una vista tras la cual el Juzgado decidirá sobre esta cuestión.