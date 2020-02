LaLiga y la Federación, citadas este miércoles para el juicio por el partido de Miami

LaLiga y la Federación Española de Fútbol (RFEF) están citadas este miércoles en el juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid, para celebrar el juicio por la demanda de la primera para la disputa de un partido de Liga en Miami.

Tras los intentos frustrados de que el Girona-Barcelona de la temporada pasada y el Villarreal-Atlético de Madrid de ésta se jugaran en Estados Unidos, ambas partes volverán a exponer su posición para que la titular del juzgado se pronuncie sobre el fondo de un asunto que mantiene enfrentadas a Liga y RFEF.

La vista se producirá casi tres meses después de que el juez Moisés Guillamón desestimara, el pasado 15 de noviembre, las medidas cautelares pedidas por LaLiga, en este caso para que se jugara en Miami el Villarreal-Atlético, de la decimosexta jornada de esta temporada el último 6 de diciembre, con el visto bueno de ambos clubes.

El juez, que reemplazó a la titular del juzgado, Ana María Aguado, quien escuchará a las partes mañana, dio entonces por válidos los argumentos de la RFEF en contra de esa medida cautelar, pero no entró en el fondo del tema.

"No cumple los requisitos, no fue comunicado antes del inicio del campeonato, no han proporcionado información del evento en concreto (...) y el estadio no se encuentra todavía adaptado", señaló el juez entonces, a la vez que recordó que el caso estaba pendiente del juicio.

También señaló que al no existir regulación concreta de la celebración de partidos de liga en el extranjero "debe de acudirse en su caso al reglamento de FIFA, sobre todo en caso de conflicto".

"En todo caso esta cuestión es objeto de análisis del fondo del procedimiento, pero debe de fijarse en este auto la regulación concreta al respecto, y derivado de ello, la ausencia de regulación del procedimiento de tramitación al respecto en lo que aquí nos concierne dando lugar a la regulación a través del reglamento de FIFA de partidos internacionales", sostuvo.

La desestimación de las medidas cautelares pedidas por LaLiga impidió que el Villarreal-Atlético se jugara fuera de España pero no acabó con la aspiración de LaLiga, que ya denunció el caso judicialmente el año pasado cuando tampoco pudo trasladar a Estados Unidos el Girona-Barcelona de la temporada 2018-19.

Con la postura de la RFEF en contra, la FIFA concluyó en octubre de 2018 que el encuentro debía jugarse dentro del territorio de la Federación Española, lo que diluyó la disposición de los clubes, pero no la de LaLiga, que tiene compromisos comerciales en Estados Unidos para disputar partidos allí y sigue a la espera un fallo a su favor.

"Para el desarrollo de nuestro fútbol, si queremos seguir creciendo, si queremos estar en la vanguardia del fútbol mundial, tenemos trabajar con los aficionados fuera de España. Tenemos una responsabilidad social de crecer, porque creamos muchos puestos de trabajo alrededor de esta industria", defiende su presidente, Javier Tebas.