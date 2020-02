LaLiga defiende el fútbol de los lunes y viernes frente al rechazo de la Federación

Los testigos de la Liga en el juicio por la celebración de partidos en viernes y lunes afirmaron que la fijación de éstos es una facultad suya, no sujeta a convenio de coordinación con la Federación Española de Fútbol (RFEF), que defendió que esto "no se corresponde con el marco legal".

Clemente Villaverde, anterior vicepresidente primero, Víctor Martín, vicepresidente segundo, y Carlos del Campo, secretario del órgano de control de gestión de los derechos audiovisuales de LaLiga, coincidieron en que la RFEF no mostró su oposición hasta el pasado mayo, cuando los contratos de venta de derechos estaban firmados, y en que para la firma del convenio de coordinación no se negoció el pago de una cantidad con contraprestación para ello.

"En el convenio se establecen cantidades por otros conceptos, pero nunca por los lunes y los viernes porque desde el minuto uno dijimos que no iba a entrar en la negociación. El tema de las franjas horarias apareció el último día, el famoso 3 de julio -fecha de la firma, y luego también en una reunión posterior a instancias del Consejo Superior de Deportes (CSD)", dijo Carlos del Campo.

Clemente Villaverde añadió que LaLiga tenía marcadas "líneas rojas de no negociar sobre el concepto de los días", aunque "habló de las oportunidades que daba el Real Decreto de incrementar cantidades para el fútbol aficionado (3.000 millones), el femenino y crear un sistema dentro de la RFEF referido al control económico de Segunda B".

"Una mayoría muy cualificada, no descarto la unanimidad de los clubes, respaldó que la jornada se celebrara en los cuatro días que se habían dicho en las bases del contrato. En los últimos años hemos sido fieles cumplidores de todo aquello a lo que nos hemos comprometido, y decir que ahora no, ¿qué imagen estamos dando?. Hay una gran preocupación porque esto viene aparejado de consecuencias que no podemos prever", señaló Martín.

El secretario general de la RFEF, Andreu Camps, único testigo de esta parte sostuvo que el organismo "nunca ha pretendido poner las horas, que es competencia de la Liga, aunque no se pueden confundir las horas con las fechas y Laliga intenta interpretar mucho más allá de lo que la normativa dice".

"Debemos ejercer nuestras competencias y consideramos necesario proteger al fútbol no profesional. Poner desde la primera hora televisivamente atractiva hasta la última en todas las franjas competición profesional está creando un grave problema, nuestro rol es defender el fútbol base y se le está causando un daño", dijo.

Según Camps, la RFEF pidió a LaLiga que "en uno de los dos días que ella decidieran, en dos horas no hubiera televisión, para que los aficionados de Segunda B, Tercera, regional... pudieran ir al campo, medida que existe en otros países".