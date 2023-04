Kylian Mbappé raja de la campaña de abonos del PSG en un comunicado: "Esto no es el Kylian Saint-Germain"

Otro capítulo más en la historia controvertida entre Kylian Mbappé y el PSG. El delantero francés ha publicado una historia en su Instagram en la que emite unas duras palabras contra el club por la campaña de abonos para la temporada 2023/24 que el equipo parisino ha realizado en las últimas horas.

En dicha campaña, el gran protagonista es el propio Mbappé, y ni Messi ni Neymar salen en ella, lo que ha provocado que el delantero francés salga al paso para evitar controversia sobre la predominancia de su figura en el PSG, con una frase demoledora: "Esto no es el Kylian Saint-Germain"

"Acabo de ver la campaña de renovación del club para la temporada 2023/24. En ningún momento se me informó del contenido de la entrevista. Parecía una entrevista básica en un día de marketing del club. No estoy de acuerdo con el vídeo publicado y por eso lucho por mis derechos de imagen individuales. El PSG es un gran club, una gran familia, pero desde luego que no es el Kylian Saint-Germain", señala el escrito.

Unas palabras que llegan en una temporada difícil para el PSG, involucrado en muchas polémicas con Neymar y con la continuidad de Leo Messi más en duda que nunca.