Kroos vuelve a recibir palos por su papel en la Eurocopa

Toni Kroos vuelve a estar en el centro del huracán. El centrocampista del Real Madrid ha vuelto a recibir críticas por su actuación en la Eurocopa, en la que la selección alemana fue eliminada por Inglaterra en octavos de final. Tras finalizar la competición, el jugador anunció su retirada de la selección alemana para centrarse en sus objetivos con el club blanco. Sin embargo, Kroos no ha tenido el 'adiós' esperado tras recibir numerosas críticas al cuestionar su nivel como futbolista.

Primero fue Hoeness, el presidente de honor del Bayern de Múnich, quien arremetió contra el futbolista diciendo que "ya no tiene nada más que hacer en el fútbol" y asegurando que "su forma de jugar está totalmente desfasada". A las duras declaraciones que hizo Hoeness, se le suman las de Lothar Matthäus, exfutbolista y entrenador alemán. El exjugador, en una entrevista para el diario Kicker, dijo que no estaba de acuerdo con su estilo de juego. "Pudimos ver en la Eurocopa que no se trata solo de la velocidad del jugador, sino también de la del balón. Lo hace bastante bien con uno o dos contactos, pero, cuando golpea el balón, pierde velocidad nuevamente porque apenas hay ganancia de espacio y el ritmo se ralentiza", declaró a pesar de que persnalmente no tiene "nada contra él. Anteiormente, Matthäus ya criticó a Kroos al decir que "Kroos ya no es de clase internacional" y le acusó de "no haber podido liderar al equipo".