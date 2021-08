Kroos: "Tal vez, un jugador de París se una a nosotros"

El alemán Toni Kroos ha hablado sobre el mercado de fichajes y la posibilidad de que Kylian Mbappé acabe jugando en el equipo blanco. Kroos opinó sobre el flamante fichaje de Messi por el PSG y cree que esto les puede beneficiar a ellos: "Puede que el movimiento sea bueno para nosotros porque nuestro mayor rival ha perdido a su mejor jugador. Y puede que todavía salga algo mejor de ello como consecuencia. Quizá un jugador de París se una a nosotros... No lo sé".

El alemán, en su podcast, se refirió a la posible llegada del francés al equipo merengue. "Es el jugador más interesante del mercado y no es precisamente barato", aseguró el centrocampista. Y añadió: "Prefiero hablar de traspasos que ya se han completado, pero, como el Real Madrid siempre quiere a los mejores, no me sorprendería".