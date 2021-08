El Real Madrid anunció este martes que el centrocampista alemán Toni Kroos sufre una pubalgia que le podría impedir debutar en Liga el próximo 14 de agosto frente al Alavés en el estadio de Mendizorroza.



De momento, parece que Carlo Ancelotti tendrá que iniciar su segunda etapa en el Real Madrid con varias ausencias. A falta de once días para comenzar la temporada, no puede contar por ahora con Karim Benzema, David Alaba y Álvaro Odriozola tras sus positivos por Covid y con varios jugadores tocados.

After several month of problems on my pubic bone i think its time to give it a rest and work on it to be well prepared for a long season. Back asap as always. pic.twitter.com/NP6oBcRNcj