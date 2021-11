Kroos: "Si hay premios individuales, deberían de ser justos; para mí, Benzema es el número 1"

La elección de Leo Messi como ganador de su séptimo Balón de Oro sigue levantando polémicas. Después de Cristiano Ronaldo rajando sobre el redactor jefe de France Football y el mensaje de Iker Casillas en su cuenta de Twitter, aparecen las declaraciones de Toni Kroos en su podcast 'Einfach mal luppen' donde se muestra contrario a la decisión de elegir a Messi con ese galardón.

Congrats to Leo Messi!!!

My choice would have been @Benzema!

Why? Listen here: https://t.co/rbN2Y4L6Pw

orhttps://t.co/o34Wdii7OT — Toni Kroos (@ToniKroos) November 29, 2021

"En primer lugar, debo decir que no me interesan en absoluto los premios individuales. Pero si los hay, entonces deberían ser justos", comienza diciendo el jugador alemán y que además añade que para él "este no es el caso en absoluto".

Kroos hubiera elegido a Benzema como el mejor jugador: "Benzema habría sido el número uno si realmente estuvieras buscando al mejor jugador individual del año pasado porque veo de cerca lo excepcional que es".

A pesar de esa opinión, Kroos sigue considerando que Messi y Cristiano son los mejores jugadores de los últimos tiempos. "No hay duda de que Messi está al lado de Cristiano Ronaldo como el jugador de esta década y tiene cualidades que otros nunca tendrán".

En ese podcast, Kroos además dijo que en segundo lugar detrás de Benzema hubiera elegido a Robert Lewandowski y en tercer lugar a a Jorginho.

