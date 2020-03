Koke, sobre el partido en Anfield: "Si pensamos en ir a defender nos puede pasar lo del año pasado"

El jugador del Atlético de Madrid, Koke Resurrección, ha concedido una entrevista al diario MARCA donde ha analizado el momento del equipo y sobre todo habla de la vuelta de los octavos de final de la Champions League del Atlético en Anfield ante el Liverpool y donde el conjunto rojiblanco defiende un 1-0 de la ida.

Koke habla de la necesidad de ir a ganar el partido para que no ocurra lo mismo del año pasado que dio lugar a la eliminación del Atlético ante la Juventus: "Si solo pensamos en defender nos puede pasar como ante la Juve. Tenemos que aprender y que no vuelva a ocurrir" y sobre la posibilidad de poder conseguir el título europeo añade: "¿Por qué no soñar? Veremos qué pasa en Anfield. Levantarse como capitán sería espectacular".

El capitán del Atlético también habló de los pitos que ha escuchado esta temporada: "El míster lo dijo, en el Calderón se pitó a mucha gente. Me tocó a mí" y añade que se queda "con el resto del estadio que me cantaba y ayudaba"

En semanas atrás se llegó a dudar de la continuidad de Simeone al frente del banquillo colchonero, pero para Koke lo importante "es tener paciencia" y cree que "Simeone se ha ganado tener paciencia".