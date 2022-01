Koke: "Va a ser un partido intenso y bonito porque nos conocemos desde hace mucho"

El centrocampista del Atlético de Madrid, Koke Resurrección, asegura un "partido bastante intenso y bonito" el de este jueves 13 de enero en su semifinal de la Supercopa de España ante el Athletic Club, aunque dejó el tema del favoritismo para la prensa, y también aseguró que se encuentra bien tras pasar el coronavirus y no jugar de inicio el pasado domingo ante el Villarreal.

"Desde mi punto de vista va a ser un partido bastante intenso y bonito. Nos conocemos desde hace mucho, conocemos a su míster, pero lo que me preocupa es entrar bien al partido e intentar hacer todo lo que nos pide nuestro míster. El tema del favoritismo lo ponéis vosotros (la prensa), sólo me preocupa hacer un gran partido y hacer lo que pide el entrenador en cada momento", remarcó Koke en rueda de prensa previa al choque.

A nivel personal, aseguró que se encuentra "muy bien" tras haber pasado el coronavirus a la vuelta de las vacaciones navideñas y"muy ilusionado de poder jugar una semifinal de la Supercopa". "Es cierto que me he perdido algunos entrenamientos por el tema del coronavirus, pero poco a poco me he recuperado y hemos medido bien los tiempos para entrar. Jugué 45 minutos ante el Rayo Majadahonda y luego media hora en un partido exigente y con un ritmo alto como el del Villarreal y me encontré bien. Ayudaré donde me toque", recalcó.

??? @Koke6, jugador del @atleti: "Para mí, Jan Oblak es el mejor portero del mundo. Tiene una seguridad enorme y además es segundo capitán".



?? "Es muy importante para el grupo y le vemos fuerte".#superSupercopapic.twitter.com/dsd4hC049F — RFEF (@rfef) January 12, 2022

Preguntado por el momento de forma de Jan Oblak, el capitán defendió al portero esloveno, en su opinión "el mejor del mundo"."Sabemos el nivel de jugador que es. Es cierto que este año no ha tenido la fortuna de años anteriores que cada vez que nos tiraban las salvaba y ahora nos meten gol o toca en alguien y marcan, pero se le ve con una seguridad enorme", expresó. "Es el segundo capitán y para nosotros es un hombre importante dentro del grupo. Le vemos fuerte, está con los sentidos puestos para seguir sumando y hacer trabajo de estos años que es seguir sumando y de ayudar al equipo en todas las funciones", añadió.

Finalmente, el madrileño calificó de"respetable" la opinión de Raúl García sobre jugar la Supercopa tan lejos de las aficiones y aseguró que como "jugador del Atlético" y que "es muy importante todo lo que sea hacer crecer al club en imagen y en representación". "Ha tocado así y hay que competir y jugar donde nos toque. Hay que pensar que tenemos una semifinal y no en donde jugamos, seguro que todos nuestros aficionados nos van a apoyar estén donde estén", zanjó.