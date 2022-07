El amistoso surrealista del Atleti en Soria: Selfie con Koke en un córner y un portero jugando de delantero

Corría el minuto 66' de la segunda parte del primer partido de preparación del Atlético de Madrid ante el Numancia, con 0-4 a favor, cuando el capitán, Koke Resurrección, se disponía a sacar un saque de esquina. En ese momento, el jugador del Atlético de Madrid se encontraba a muy poca distancia de los aficionados que se encontraban viendo el partido. Esa corta distancia la aprovechó un aficionado para acercarse al capitán rojiblanco e inmortalizar el momento con un 'selfie'.

Rápidamente las redes sociales se inundaron de comentarios alabando al aficionado que por unos segundos paró el encuentro para poder hacerse una foto con Koke. Un momento que seguro ambos, jugador y seguidor rojiblanco, recordarán toda su vida.

Además, Mario Hermoso, defensa del Atlético de Madrid, se retiró lesionado en el minuto 68 del Memorial Jesús Gil y Gil contra el Numancia, al sufrir una dolencia en el tobillo izquierdo, que obligó a Diego Simeone a contar con el portero del filial, Antonio Gomis, como delantero a cuarto de hora del final para no jugar con diez el resto del duelo por ausencia de efectivos en el banquillo, una vez que Nahuel Molina no pudo disputar el duelo al no estar completado aún su fichaje.

??? 4-0 E INVASIÓN



?? ASÍ SE HA RETIRADO EL PROTAGONISTA DEL PARTIDO, ANTONIO GOMÍS



? PORTERO CANTERANO QUE HA JUGADO DE DELANTERO POR LA LESIÓN DE HERMOSO



?? ACLAMADO, HACIÉNDOSE FOTOS CON LA AFICIÓN Y CON LA CAMISETA DE FELIPE



?? ESTÁ CANSADO@partidazocope@tjcopepic.twitter.com/bgC5aobVVg — Javi Gómez (@JaviGomezCh) July 27, 2022

En el minuto 66, Hermoso se lanzó al suelo y pidió asistencias por una dolencia en el tobillo. Después se retiró a la banda y, cuando iba a entrar de nuevo para probarse, mantuvo una breve conversación con Simeone, antes de retirarse definitivamente al banquillo.

Sin efectivos para jugar en el banquillo (ya habían jugado todos los convocados menos Nahuel Molina), el Atlético se quedó con diez jugadores sobre el terreno, hasta que Simeone decidió dar entrada a Gomis para jugar de delantero desde el minuto 76 hasta el final. Fue su debut con el primer equipo.