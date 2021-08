Koke: "Defender el título tiene que ser una motivación más que un peso"

El capitán del Atlético de Madrid, Koke Resurrección, ha asegurado que afrontan "un año ilusionante", en el que el hecho de defender el título de LaLiga Santander debe ser "una motivación más que un peso ", y ha apelado a "competir, luchar y ganar" para intentar revalidarlo.

"Si trabajas y te esfuerzas, puedes conseguir los objetivos y salir campeón. Tiene que ser una motivación más que un peso, incluso un reto para nosotros. Debemos pelear para ser campeones otro año seguido", señaló en declaraciones a los medios oficiales del club rojiblanco. En este sentido, cree que la temporada será "ilusionante". "Afrontamos un año ilusionante, como siempre. Tenemos muchísimas ganas de hacer una gran temporada y ojalá igualemos lo de la temporada pasada y seamos campeones, pero para eso hay que trabajar mucho. Queda muchísimo", manifestó.

"Ha sido una pretemporada un poco atípica porque los compañeros hemos ido llegando a cuentagotas, incluso yo. Ha sido diferente, pero eso no es excusa para empezar bien, seguir trabajando y para adaptarnos lo más rápido posible. Queremos seguir haciendo lo que hacemos, que es competir, luchar y ganar los partidos", añadió. Además, el centrocampista madrileño aseguró que no se fija en si va a ser el jugador "que más partidos tiene o no", sino que se centra "en competir, en ganar los partidos y en que el Atleti esté lo más alto posible".

Por último, Koke se mostró emocionado con la vuelta de los aficionados a los estadios. "Echaba de menos a nuestra gente, tenía unas ganas enormes de que estén en el estadio y ojalá sea lo antes posible, aunque sea el 40%. Queremos a toda nuestra gente en nuestro estadio", concluyó.