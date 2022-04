Koke: "¿Ganar la Champions? ¿Por qué no soñar con ello? Siempre hay que creer"

El Atlético de Madrid, ya tiene la mente puesta en la Champions después de ganar por 4-1 al Alavés en el Metropolitano. A 48 horas del gran duelo ante el Manchester City, el capitán rojiblanco, Koke Resurrección, ha contado en Tiempo de Juego cómo está el vestuario de cara a la ida de los cuartos de final en el Etihad Stadium.

Antonio Ruiz y Koke Resurrección en la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid





Después deeliminar al Manchester United en Europa y de enlazar seis victorias consecutivas en LaLiga, los rojiblancos viajarán a Londres "con muchísima ilusión y muchísimas ganas", afirma el capitán, recordando que "hemos vivido noches increíbles por Inglaterra". Además, Koke es uno de los jugadores que ha tenido la fortuna "de estar en casi todas", por lo que desea que se viva "otra noche más histórica para el Atlético de Madrid".

En lo deportivo, el capitán ha reconocido que "puede ser que estemos en el mejor momento de la temporada" y en la Champions "hemos eliminado al Manchester United, que tiene grandísimos jugadores, que todo el mundo decía que no era de los mejores y al final ha sido todo lo contrario porque no fue nada fácil eliminarles".

La derrota por 0-1 en el Metropolitano ante el Levante fue el punto de inflexión del Atlético de Madrid. "Tuvimos una reunión, fue muy tranquila y de confianza en el equipo. Teníamos que ver que teníamos una Liga de 14 partidos y el objetivo era meternos en Champions sí o sí". Esta charla se llevó a cabo ante Osasuna donde se vio un partido en el que "jugamos con un sistema que nos vino bien y a raíz de ahí no se cambiaron las cosas. Hicimos un gran partido y ahora seguimos adelante".

La Champions es una competición que se le está resistiendo a los rojiblancos. "¿Ganar la Champions? ¿Por qué no soñar con ello? Siempre hay que creer porque si no lo haces no se va a conseguir. Siempre vamos al día a día y el primer partido que tenemos es Manchester que va a ser otra vez muy difícil". El capitán es consciente de que es "complicado", pero "vamos a intentarlo porque tenemos grandes jugadores y podemos hacerlo".

El rival del Atlético de Madrid en cuartos, el Manchester City de Guardiola, es uno de los máximos candidatos a ganar el título. Esto no supone un problema para los madrileños que trabajaran para combatir su juego: "No nos ha dado mucho tiempo para preparar el partido porque jugamos el sábado con el Alavés. Sabemos que vamos a tener que contrarrestarles, pero más o menos te vas haciendo una idea de intentar hacer transiciones rápidas".

"Si no podemos acabar la jugada deberemos tener la posesión en campo rival. Creo que es una de las maneras de hacerle daño y quitarles espacio cuando tengan el balón". Esta es una de las estrategias que deberán aplicar los rojiblancos, ya que Koke asegura que "los equipos de Guardiola tienen mucha posesión de balón y saben cómo atacar a los espacios".

Esta temporada, el papel de Koke ha estado cuestionado por parte de la hinchada rojiblanca, por lo que el capitán ha querido sincerarse en Tiempo de Juego: "Al final no me gusta hablar de mi mismo, si juego o no, si lo hago bien o no. El míster sabe la trascendencia que tengo en el equipo.Al final cuando estoy en el campo intento ayudar al equipo a que gane e intento hacer lo que me pide mi entrenador y ayudar a mis compañeros, que siempre lo he hecho desde que empecé el primer día en el Atlético de Madrid hasta hoy".