Koeman: "Es una locura pagar tanto dinero por un jugador hoy en día tal y como está el mundo"

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, admitió que también le gustaría "tener a Mbappé" en su equipo al ser preguntado por la posible llegada del francés al Real Madrid, además de cuestionar su capacidad para gestionar una plantilla con 31-32 jugadores a cuatro días para que finalice el mercado de fichajes.

"No me preocupa porque si el Madrid tiene el dinero que lo fiche. Es uno de los mejores jugadores del mundo, yo también quiero tener a Mbappé en mi equipo. Cada uno intenta siempre mejorar su plantilla y si ellos pueden hacerlo, perfecto", manifestó Koeman en la rueda de prensa previa al partido contra el Getafe de este domingo (17.00 horas).

"Entiendo que es algo frustrante para las personas que quieren este club, pero tenemos que ser realistas porque ahora no podemos competir contra PSG, City o United. Sabemos, y esto otra cosa, que hoy en día es así. Tenemos que trabajar para cambiar las cosas y va a durar tiempo cambiar económicamente. Esto no será de hoy para mañana. Siempre he dicho que hay que ser realista y saber la situación de este equipo", dijo Koeman.

"No se puede exigir a este club lo que se le ha exigido en otros tiempos. Estamos dando oportunidades a los jóvenes. Es diferente Pedri con 18 años que con 24. Necesitan tiempo para dar lo mejor de sí mismo. Y cuando recuperemos las bajas, seis o siete jugadores titulares, que son muchos, estaremos mejor, pero a pesar de esto estamos ilusionados y confiados en que tenemos un buen equipo", añadió el técnico neerlandés.

"No soy partidario de pensar en no ganar cosas porque estamos en un club donde hay que demostrar siempre una mentalidad ganadora. Siendo realistas, pero ahora no podemos luchar contra los mejores del mundo. Creo que esto no depende de un jugador, depende del equipo, de nuestra mentalidad. Sabemos que nos falta el mejor del mundo y hay que tener otras cosas. Trabajamos para mejorar individual y colectivamente y aspiramos al máximo, aunque haya que esperar para ver cómo andamos en esta Liga", indicó.

Sobre la gestión de la plantilla, el entrenador culé fue bastante crítico. Preguntado por Umtiti dijo que "no es bueno hablar sobre nombres". "El club sabe perfectamente que a quién quiero y con quién quiero seguir trabajando. Yo respeto a todos los jugadores que tienen contrato pero cada uno sabe con quién contamos y quién va a tener dificultades de jugar partidos", avisó.

"Hay competencia, lo saben. Es muy, muy complicado y no es bueno ni para ellos ni para nosotros. Si recuperamos a todos los jugadores que nos faltan vamos a tener 31-32 jugadores, es imposible. ¿Cómo lleva a un entrenador a 32 jugadores? Yo he hecho el curso de entrenador, pero no para 32 jugadores", afirmó Koeman, que fue preguntado por más jugadores.

"No quiero hablar más sobre Ilaix, ya he dado mi opinión y ahora es cosa del jugador con su gente y el club. Si hay clubes interesados tendrán que pagar el dinero que pide nuestro club. Yo ya he dicho lo que quería decir sobre esta situación", apuntó sobre el canterano blaugrana.

Y sobre Pjanic"faltan pocos días para poder dar salidas a jugadores que quieren jugar en otros equipos... Pjanic es uno de estos jugadores, pero su actitud es muy buena y por eso también entra en la lista. Me parece de poco respeto si le dejo fuera y llevo a 20 en vez de 23 jugadores, que son los que puedo llevar", sentenció el míster del Barça, que sigue considerando una "locura" pagar las cifras que se pagan en los traspasos del fútbol actual.

"NO VAMOS A CORRER NINGÚN RIESGO CON ANSU"

En otras cuestiones, el técnico del Barça dijo que no habrá prisas por ver de nuevo a Ansu Fati. "No hay que equivocarse con esas imágenes porque todavía falta bastante para que pueda competir al máximo nivel. Ha estado siete u ocho meses fuera del terreno de juego y esto no se puede ganar en dos o tres semanas", subrayó.

"No podemos fijar una fecha, no va a estar para el día que digamos, necesita más entrenos, necesita más fuerza y más físico porque queremos tener al jugador por mucho más tiempo. No vamos a correr ni un riesgo con Ansu en este sentido", añadió con rotundidad, antes de asegurar que desconoce quien llevará el dorsal 10. "No lo sé, tampoco me interesa, eso es cosa del club".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

???? Koeman: "Las cifras son absurdas (...) Es una locura pagar tanto dinero por un jugador hoy en día tal y como está el mundo"



???Había sido preguntado en rueda de prensa por los fichajes de Grealish, Lukaku, el posible de Mbappe... pic.twitter.com/95QnVmP5RC — Tiempo de Juego (@tjcope) August 28, 2021





Sobre el partido contra el Getafe de este domingo, Koeman recordó que "siempre es importante ganar partidos en casa". "El año pasado hemos dejado bastantes puntos en partidos que parecían fáciles pero no hay ningún partido fácil. Hay que sumar y ser fuerte en casa porque con gente en el campo tenemos que dejarles contentos y por eso estuve muy contento después de nuestro primer partido. Lo hicimos muy bien, dimos buena imagen y queremos seguir en esta línea", destacó.

"La imagen que ha dado el Getafe en los dos primeros partidos ha sido positiva, han perdido justito los dos partidos, contra el Sevilla merecieron más. Son un equipo competitivo, tienen sus armas, y nosotros tenemos que estar muy concentrados y estar concentrados desde el principio", dijo sobre los azulones.

Además, Koeman comentó que conoce res las "dificultades para los jugadores de Sudamérica" porque sus eliminatorias se juegan en otra fecha. "Para mí es una locura. Tenían que ser las mismas que en Europa. Sabiendo la distancia que tienen que viajar a su país, el regreso, etc. Entonces no interesa a los clubes y son los clubes quienes pagan a estos jugadores. Hay que formar un bloque con todos los clubes y deberían ser ellos quienes decidiesen", agregó.

Por último, preguntado por el sorteo de la fase de grupos de la Champions, Koeman apuntó que es "más importante analizar los contrarios, no el calendario". "Me da igual acabar fuera y el rival. Es un grupo fuerte, con mucha historia, atractivo por mi estancia como un año como técnico del Benfica. Es uno de los grandes del mundo, es bonito enfrentarnos a ellos. Al Dinamo ya le conocemos, hay que estar bien pero ahora lo que cuenta es el partido de mañana", finalizó.

Koeman recupera a Ter Stegen y Mingueza para afrontar la tercera jornada de Liga

Ronald Koeman ha dado a conocer la lista de 23 efectivos para medirse al Getafe, en el encuentro correspondiente a la tercera jornada de Liga. Ter Stegen y Mingueza han recibido el alta médica y se encuentran a disposición del entrenador.





Los citados para recibir al Getafe son: Ter Stegen, Dest, R. Araujo, Sergio, Riqui Puig, Griezmann, Memphis, Pjanic, Braithwaite, Neto, Coutinho, R. Manaj, Lenglet, Jordi Alba, S. Roberto, F. De Jong, E. Royal, Umtiti, Iñaki Peña, O. Mingueza, Demir, Nico y Gavi.