Koeman, sobre los incidentes del otro día: "Es un problema social, hay que buscar una fórmula para evitarlo"

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha valorado este martes los incidentes que tuvo a su salida del Camp Nou tras perder el Clásico, y ha pedido al club que tome medidas para que no se vuelva a repetir dado que otros futbolistas también fueron increpados por aficionados.

"Primero, solución no creo que haya. Para mí es más un problema social, que son 'culers' o gente que para mí tienen un problema de educación, no saben qué son las normas y valores. El ambiente en el campo, hasta con 0-2 en contra, fue todo lo contrario. No hay que fijarse mucho en esas personas", valoró en rueda de prensa, en primera instancia.

Koeman, además, anunció que otros jugadores también fueron 'engullidos' por aficionados. "Parece que ha sido sólo conmigo, pero se debe saber que muchos jugadores con sus familias pasaron lo mismo. Puede ser que mi situación pueda haber sido más exagerado, pero muchos jugadores pasaron por ello. Hasta Carles Puyol pasó por ello", señaló.

"El club sabe que se debe buscar otra fórmula para que no se pueda repetir esto, los jugadores y entrenadores deben salir por otro lado", esgrimió un Koeman que desveló también que las dos personas que iban en su vehículo, en asientos traseros, estaban grabando un documental.

"Había uno con la camiseta del Arsenal... Estaban dos personas atrás por un reportaje, eso sí, así que tenemos las imágenes. Pero miedo, no. En algún momento dije 'voy a salir', pero mejor que no", apuntó, esbozando una sonrisa.

El neerlandés, crítico con lo sucedido pero también tranquilo, reiteró que es un "problema social" mundial que algunos jóvenes actuén así. "Entiendo que la gente no estuviera contenta, y siempre al salir hay gente en la calle con sus teléfonos para grabar para sus seguidores... Y hay que ser muy formal. Es un problema social que tenemos", alegó.

"No me gusta lo que viví el domingo. Mejor que te aplaudan. Pero una vez más, prefiero a la gente que saben mejor la situación del club que estos chicos. Estamos mejorando cosas. No hay que fijarse en un resultado, aunque entiendo la decepción de perder contra el Madrid", reiteró.

El entrenador blaugrana fue víctima de insultos y de golpes a su coche cuando abandonaba, junto a su esposa, el Camp Nou por parte de unas decenas de aficionados blaugranas que mostraron de esta forma su inconformismo tras la derrota en el Clásico contra el Real Madrid (1-2).

Koeman, sin cordón de seguridad, tuvo que pasar con su vehículo entre decenas de aficionados que le esperaban, a la salida del Camp Nou y ya fuera de las instalaciones blaugranas. Cuando el técnico neerlandés aminoró la marcha para no atropellarlos, estos se lanzaron a golpear el coche entre insultos y algún grito de 'fuera, fuera' además de golpes o patadas.

El FC Barcelona mostró su "condena" pública ante las acciones "violentas y de desprecio" que vivió Koeman a la salida del Camp Nou. "El Club tomará las medidas de seguridad y disciplinarias para que no vuelvan a suceder hechos tan lamentables", aseguró la entidad.

Koeman y su futuro: "Quiero disfrutar sean ocho años o tres meses y, cuando no, al golf"

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha asegurado tras perder el Clásico y antes de afrontar una dura salida a Vallecas que hay cosas que le gustan mucho, y otras que no tanto, de ser entrenador y de estar en el Barça y que es "mayorcito para disfrutar" de lo bueno y, cuando se disipe esa motivación, irse a jugar a golf.

"Hay suficientes cosas para estar contentos por el camino que estamos. Soy mayorcito para disfrutar, estar en un sitio en el que tengo que estar. Quiero disfrutar del ambiente, como el que se vivió en el estadio. Dependo de los resultados. Quiero disfrutar si son ocho años más, un año más o tres meses", manifestó en rueda de prensa.

En este sentido, añadió que si llega un día en el que ya no disfrute como entrenador, se dedicará a "jugar cinco días por semana al golf". "Entiendo que es una situación delicada, pero hay futuro en este club. Es importante conocer la casa, ser exjugador de aquí y tener carácter si viene el viento en contra. Yo soy así y quiero ver hasta dónde llega", aseguró.

"Hay cosas como entrenador que no te gustan, pero a mí me gusta estar con los jugadores, preparar los partidos, analizar y decidir es lo que me gusta. El otro día me encantó el partido, no el resultado porque era un Clásico, pero sí el ambiente. Hicimos méritos para otro resultado, necesitamos un poco de suerte. Estas cosas son las que me gustan", reconoció.

Tras la derrota en el Clásico (1-2), ve vital ganar en Vallecas al Rayo este miércoles. "Siempre hay necesidad de ganar, y más después de la derrota del otro día. El equipo es capaz de reaccionar bien", auguró.

"Es un equipo que ha subido en el último momento y está haciendo una gran temporada hasta ahora. Es un equipo agresivo. Tenemos el recuerdo del año pasado en Copa, que fue un partido complicado. Pero si seguimos en la línea de los últimos partidos, hay muchos cosas que hemos hecho bien y tenemos posibilidades de ganar", destacó del próximo partido.

Un partido que afronta más tranquilo, pese a la situación deportiva irregular. "Ya he dicho varias veces que hay mucha más tranquilidad en mi y en el club porque hemos hablado. Pero todo depende de los resultados y es normal, tampoco es algo grave", matizó.

No estará en Vallecas Frenkie De Jong, lesionado ante el Real Madrid, ni Ousmane Dembélé, que no ha recibido a tiempo el alta médica, y es duda de última hora Ansu Fati. "Tuvo unas molestias y no por la lesión que tuvo, todavía es duda aunque está en la lista. Mañana decidiremos si puede viajar con nosotros", explicó Koeman.

"Estamos intentando analizar cada lesión de cada jugador para que se recupere de la mejor forma. Puede ser que Pedri esté más tiempo fuera, ha tenido una lesión a la que no le ponemos fecha. Tampoco a Araujo o Dembélé. Una vez más, hablamos cada día del tema y no hace falta cabrearse, porque sabemos exactamente lo que hay", señaló sobre su relación con los servicios médicos del club.

Por otro lado, confirmó que intentan renovar a Dembélé. "Queremos que Ousmane se quede porque es un jugador importante con calidad en banda. Nuestro objetivo es renovar el contrato. Otra cosa será si él no quiere renovar. Pensamos que podemos renovar y todavía no hemos hablado de cuál será nuestra estrategia si no renueva" ,explicó.

"Vemos bien a Memphis, en los últimos partidos no ha podido ser determinante, o lo ha sido menos que en otros partidos. Es autocrítico con él mismo e intentamos mejorar cosas para que pueda hacerlo mejor. Sabe perfectamente que tiene que mejorar", envió como mensaje directo al delantero neerlandés.