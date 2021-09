Koeman: "La salida de Griezman fue una p..."

El entrenador del Barcelona ha concedido entrevistas a los medios Mundo Deportivo, Sport y L'Esportiu en las que desgrana la actualidad azulgrana, habla de las salidas de Griezmann y Pjanic, de su renovación...

Pjanic

Koeman: "Quiero renovar con el Barcelona" El técnico repasó la actualidad azulgrana en una entrevista al diario Sport. "Entiendo que Griezmann tiene un contrato muy grande y un dinero que para el club es importante". 07 sep 2021 - 21:51

“Creo que es un poco frustración por parte del jugador que yo entiendo. Pero en nuestra manera de jugar, en nuestra idea con balón y sin balón, ha perdido el duelo con otros mediocampistas. Y nada más, le deseo lo mejor. Ha sido complicado, hemos probado, lo hemos intentado y hemos visto que hay otros jugadores mejores que él"

Salidas de Emerson y Griezmann

"Un ejemplo de que quiero ayudar al club ha sido la decisión tomada con Emerson. Le dije al club que si es un dinero importante el que se puede ganar, se puede vender a Emerson porque tenemos a Dest, Mingueza e incluso Sergi Roberto. No fui intransigente en ese sentido. Con Griezmann ha sido lo mismo, pero con el agravante de que pasó el último día. Fue una putada. Griezmann tenía un gran contrato y si se salía iba a ayudar a mejorar la situación económica del club. Por eso accedí a su salida"

Partido aplazado ante el Sevilla

"Sabiendo el partido que tenemos el martes contra el Bayern y que había que jugar fuera en Sevilla, tarde y regresar más tarde a casa, teniendo a jugadores que no pueden estar el sábado, para nosotros es mejor”.

Renovación

"No quiero decir mucho. Todo depende de los resultados para cualquier entrenador, pero creo que había dudas, había cosas que han salido en la prensa, temas del sistema de juego, de Riqui Puig, de Umtiti y algo más... Yo siempre estoy abierto a escuchar y a quedarme por más años aquí, pero el poder tiene que ser del entrenador. Yo soy alguien fuerte mentalmente, yo soy el mismo, pero necesito la ayuda, el apoyo, por parte del club".

Luuk De Jong

"A mí siempre me ha sorprendido que el Barça, hasta en su mejor momento, no tuviese un jugador como Luuk en su plantilla. Creo que es diferente a otros atacantes que tenemos. Es más referencia, va muy bien por arriba y es el tipo de jugador que puede cambiar un partido. Es experimentado. He estado dos años con él en la selección y demostró en bastantes partidos tener nivel para estar con nosotros. Yo, desde principios de agosto, ya tuve contacto con Luuk de Jong porque desde el primer día le dije al club que a mí me gusta tener un jugador como él en la plantilla. Lo vamos a usar y necesitamos este jugador".

Luis Suárez

"Llegué al Barça, me ficharon, para cambiar algunas cosas en el equipo y pensamos que sería bueno positivo que saliera Luis Suárez. Creímos que se iría a la Juventus, no al Atlético, pero no debes arrepentirte nunca de haber tomado una decisión a conciencia por el bien del equipo y del club".

Salida de Messi

"Fue un palo muy fuerte. Toda la planificación de la temporada estaba hecha con él en el equipo. Leo, además, después de lo ocurrido la temporada pasada con el burofax, estaba super motivado, a un nivel muy alto y claro, perder al mejor del mundo así es algo que duele y te afecta. Siempre intentamos crear un ambiente y un equipo en el que Messi se sintiera a gusto. El veía que en esta plantilla hay chicos con gran futuro y él se sentía muy a gusto con nosotros".