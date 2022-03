Koeman rompe su silencio: "Laporta me dijo que Xavi no sería su técnico porque le faltaba experiencia"

Cuatro meses después de dejar el banquillo del Barcelona, Ronald Koeman ha vuelto a conceder una entrevista. El técnico neerlandés ha roto su silencio en un medio de su país, el diario 'Algemeen Dagblad' de Rotterdam, y no ha dejado bien parado a Joan Laporta, presidente culé, ni al que fuera su club. Asegura que Laporta le mintió sobre el fichaje de Xavi y dice no entender cómo se pudo dejar salir a Messi para luego pagar 55 millones de euros por Ferran Torres.

Koeman asegura que su salida del Barça fue su "momento más difícil como entrenador" y lamenta que "no me dieron el mismo tiempo que a Xavi", algo que "todavía me duele" del que asegura que "Laporta me dijo mi veces que no sería su entrenador, porque le faltaba experiencia".

Críticas a Joan Laporta

Una de las constantes de la entrevista ha sido su relación con Joan Laporta, que pasó por varias fases durante su periplo en el banquillo del Camp Nou y que no acabó de la mejor manera posible. "No me verás en Barcelona por un tiempo, no puedo hacer eso todavía. Con este presidente no puedo fingir que no pasó nada", reconoce el técnico neerlandés.





"Yo no era el entrenador de Laporta. Esa sensación la tuve desde el primer momento, después de las elecciones no hubo clic. Faltaba ese apoyo necesario desde arriba. Lo importante no fue el dinero para mí. Tenía muchas ganas de triunfar como entrenador en el Barcelona, de hacer todo lo que pudiera, pero me di cuenta de que Laporta quería deshacerse de mí porque no estaba designado por él", afirma antes de revelar que "me había dicho mil veces que Xavi no sería su entrenador, porque le faltaba experiencia. Pero necesitaba un escudo, alguien detrás de quien esconderse".

Ahora el banquillo azulgrana lo ocupa Xavi Hernández al que han dado más "tiempo y paciencia por parte de la directiva" que a un Koeman que lamenta la mala suerte con las lesiones durante su etapa a lo que achaca parte de su salida: "Estaba trabajando con muchos lesionados. Ahora Pedri vuelve a estar en forma, y Ousmane Dembélé... Se puede ver todo". A ello se suman fichajes como Ferran Torres, Adama Traoré o Aubameyang con los que asegura que "a mi también me habría gustado contar, pero me alegro por el club ahora que las cosas van mejor y por los jugadores".

También fue crítico con la salida de Leo Messi al que lamentó haber perdido: "Fue ante la insistencia de la dirección del club que accedí a la salida de algunos jugadores para poner las finanzas en orden. Pero luego cuando ves que traen a alguien por 55 millones de euros poco después de dejar ir a Lionel Messi… Entonces te preguntas si no estaba pasando algo más. ¿Por qué se tuvo que ir Messi?" se pregunta el héroe de Wembley.