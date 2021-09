Koeman: "Quiero renovar con el Barcelona"

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, ha manifestado a Sport que "soy un entrenador que piensa en el club". El técnico neerlandés ha explicado que "tienes que buscar la fórmula de mejorar el club, de mejorar el equipo. En el Barcelona desde el primer día hemos tenido bastantes problemas de dinero, el burofax de Messi y después el cambio de presidente".

Sobre el mercado de fichajes, las últimas incorporaciones y la salida de Griezmann del club, ha comentado. "Al club le he dicho que si un dinero es importante podemos vender a un jugador como Emerson. Tenemos a Dest, Mingueza y Sergi Roberto en esta posición".



"No soy un entrenador que quiera a todos los jugadores. Todo el mundo sabe la situación económica; también ha pasado lo mismo con Griezmann. Entiendo que tiene un contrato muy grande y un dinero que para el club es importante. Desde el mes de agosto estuve en contacto con Luuk de Jong para tener un jugador diferente a lo que tenemos arriba".



"En este sentido soy alguien que piensa en el club. A veces es complicado porque Messi está fuera, no tenemos a Ansu, Agüero, Dembele... al final como entrenador tienes que ganar. Si no ganas es un problema. Soy una persona que siempre quiere ayudar al club desde el primer día".