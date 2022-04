Koeman: "Cuando me fui el Real Madrid estaba a ocho puntos, ahora está al doble"

Ronald Koeman ha regresado a España por primera vez desde su despido como entrenador del Barcelona. El técnico neerlandés ha presentado en el Club de Golf de la Ciudad Condal la Koeman Cup, un evento solidario cuya recaudación irá destinada a la Fundación Johan Cruyff. Tras ello, ha repasado su salida del club y la actualidad azulgrana volviendo a cargar contra Joan Laporta.

"No quiero comparaciones. Cuando yo me fui el Real Madrid estaba a 8 puntos, ahora está al doble", ha comenzado diciendo sobre la situación del Barcelona en LaLiga Santander que no ha mejorado tras sus despido y las dos últimas derrotas en casa ante Cádiz y Rayo Vallecano. Además, ha incidido en que "en algunas cosas han mejorado porque han fichado a tres delanteros".

Koeman nunca ha puesto el foco de su salida en Xavi Hernández para el que ha pedido "máximo apoyo" y del que ha asegurado que "no es el único culpable". "Yo no he tenido el apoyo maximo del presidente, espero que haya aprendido y apoyen a Xavi", ha continuado para volver a cargar contra Joan Laporta.

"No me gusta en lo personal que el presidente haga un off the record y diga que el entrenador no sigue. En el interior se discute y se habla en el exterior se apoya al entrenador", ha criticado sobre un Laporta al que considera el culpable de su salida. "Yo no me siento que he fracasado", ha defendido el neerlandés que también ha sacado la cara por un Luuk De Jong al que el trajo y que "ha ganado 5 o 6 puntos para el Barça con sus goles en el último minuto del partido".

Su etapa en el club no ha sido lo más sencilla y lo ha dejado claro: "Puedo escribir un libro del año y 4 meses que estuve". Además, ha enumerado los múltiples contratiempos con los que se topó en este tiempo: "Fair play financiero, no fichar a jugadores que queríamos. De un día a otro sin Leo Messi, el mejor del mundo y todo lo que ha hecho por el club, sin griezmann el último día de mercado..."