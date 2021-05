Koeman asegura estar "sano": "No creas nada de lo que oigas"

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha asegurado estar "sano" y ha querido cortar por lo sano las informaciones aparecidas este jueves y viernes sobre su visita a un hospital.

"No creas nada de lo que oigas. Estoy sano y eso es todo lo que importa en la vida", escribió Koeman, tajante, en sus redes sociales.

Don’t believe anything you hear. I am healthy, that’s all that matters in life! ???? pic.twitter.com/yTlPxL0sKn