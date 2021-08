Klopp: "Tenemos una cuenta pendiente con el Atlético"

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, reconoció este jueves, tras conocer a sus rivales en la Liga de Campeones, que se enfrentan a un grupo "difícil" en el que competirán con un "histórico" como el Milán, un Oporto con el que se han enfrentado en numerosas ocasiones en los últimos tiempos y un Atlético de Madrid con el que dijo tener "una cuenta pendiente".

Get reaction from the boss to the #UCLdraw as the Reds' group stage opponents were confirmed ??