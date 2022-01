El Atlético de Madrid ha alcanzado un acuerdo con el Newcastle para el traspaso de Kieran Trippier al club inglés. Trippier firma un contrato para lo que resta de temporada y otros dos años más y se convierte en el primer fichaje de los nuevos dueños del equipo británico.

?? Newcastle United are delighted to announce the signing of Kieran Trippier from Atlético Madrid on a two-and-a-half-year deal!



Welcome, @trippier2!



