Al Khelaifi: "Rechacé 180 millones del Real Madrid porque sabía que Mbappé se iba a quedar"

Nasser Al Khelaifi ha concedido este martes una entrevista al diario MARCA en la que ha repasado la actualidad del equipo francés una vez terminada la temporada. El máximo mandatario del Paris Saint-Germain ha celebrado, además, que Kylian Mbappé continúe en el club tres temporadas más.

"Rechacé 180 millones del Real Madrid porque sabía que Mbappé se iba a quedar", ha desvelado Al-Khelaifi. Además, el jeque ha querido defender al futbolista de quienes creen que no se ha marchado este verano por dinero. "Le conozco muy bien, sé lo que quiere él y su familia, y no se mueven por dinero. Ha elegido jugar aquí por su ciudad, su club y su país, y por el proyecto deportivo, solo piensa en jugar y en ganar", ha explicado.

El PSG, a punto de contratar a Christophe Galtier como sustituto de Pochettino Su llegada se puede hacer oficial esta semana si el club parisino consigue la rescisión del contrato del argentino. Una operación que puede salir por unos 15 millones de euros. 21 jun 2022 - 11:16

Una vez garantizada la continuidad de KylianMbappé, el club parisino trabaja ahora para encontrar un entrenador, tras la destitución de Pochettino. Uno de los nombres que ha sonado con más fuerza en las últimas semanas ha sido el de Zinedine Zidane. Sin embargo, Al-Khelaifi ha descartado la llegada del exmadridista. "Quiero dejar claro que Zidane me gustaba como jugador y me gusta como entrenador, pero no hemos hablado con él ni directa ni indirectamente, jamás", comentó.

Por último, sobre el enfrentamiento con Javier Tebas, el presidente del Paris Saint-Germain ha querido defender a su club asegurando que cumplen el fair-play financiero. "Lo que hacemos, lo hacemos porque sabemos que se puede. No es nuestro estilo hablar de otras Ligas, clubes o Federaciones. No vamos dando lecciones y no vamos a permitir que nadie nos dé lecciones", ha zanjado.