Al Khelaifi pone en duda la legalidad de las palancas económicas del Barcelona

Nasser Al-Khelaifi sigue con su cruzada contra el Barcelona y no pierde ocasión para arremeter contra el club azulgrana y su política económica. Tras ser muy criticado e incluso multado por su incumplimiento del Fair Play Financiero, el dueño del PSG, se queja constantemente de las famosas palancas de Laporta que han conseguido levantar las maltrechas arcas culés y permitirle reforzarse con jugadores de la talla de Lewandowski, Raphinha o Koundé.

"¿Es justo? No, no es justo... ¿Es legal? No estoy seguro", apunta Al-Khelaïfi en relación a la venta de activos que ha hecho el Barça para cuadrar sus cuentas y poder hacer fichajes."Si ellos lo permiten, otros harán lo mismo. La UEFA, por supuesto, tiene sus propias regulaciones y seguro que van a mirar todo", apuntó

Por otra parte, con respecto a la Superliga aseguro estar "realmente seguro de que nadie permitirá que suceda", porque "necesitamos pensar en todos, no solo en nosotros mismos; debemos respetar a nuestros aficionados".