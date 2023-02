Kempes se mete en un lio por 'justificar' el patadón de Gabriel Paulista a Vinicius

Mario Kempes, la gran leyenda del Valencia, se ha visto envuelto en una polémica después de un comentario hecho en la cadena 'ESPN' en la que participaba en la retransmisión del duelo entre el Real Madrid y el conjunto che.

El exjugador del Valencia reaccionó al patadón de Gabriel Paulista a Vinicius con una frase que no ha pasado desapercibida y que ha indignado a la afición blanca. Y es que en lugar de denunciar la violenta acción y la 'ida de olla' del central, pareció justificar lo que este había hecho y puso el foco en el madridista del que no le gustó nada que empujara a su compatriota tras la brutal entrada.

"Lo dije y alguno me va a dar la razón: a Vinicius le gusta jugar con el contrario y va a haber alguno que no le va a perdonar. Y eso que Paulista le pega abajo. Si le pega en la rodilla... no sé que hubiera pasado"



Mario Kempes, en ESPN pic.twitter.com/NAQdAbb9s5 — Manu Heredia (@ManuHeredia21) February 3, 2023

"Estaba clarito eso y lo agarró bien, ¿eh? Viene en el aire, si lo agarra con la pierna apoyada lo rompe todo. Lo dije y alguno me va a dar la razón. A Vinicius le gusta jugar con el contrario y va a haber alguno que no le va a perdonar. Y eso que Paulista le pega abajo. Si le pega en la rodilla no sé que hubiera pasado",aseguró Kempes.

Sus palabras han corrido como la pólvora en las redes sociales donde se le acusa de justificar la agresión por la forma en la que juega Vinicius y no haber sido capaz de condenarla en ningún momento. La patada se produjo en el minuto 72 del partido, cuando el Real Madrid ganaba por 2-0, y acabó con Gabriel Paulista viendo la roja directa.