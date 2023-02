Karim Benzema presume de triunfos y números en 2022 un día después de los premios The Best

Karim Benzema no acudió a la gala de los premios The Best que se celebró este lunes en París.

El delantero del Real Madrid no asistió, como tampoco lo hicieron Carlo Ancelotti o Thibaut Courtois, que no estuvieron presentes en ninguno de los galardones.

Benzema estaba nominado en la categoría de 'Mejor jugador del año' junto al premiado Leo Messi y el francés Kylian Mbappé, que sí acudió a la cita. Tan solo el director de Relaciones Institucionales del club, Emilio Butragueño, acudió en representación del Real Madrid.

Sin embargo, Benzema, un día después de la celebración de la gala de los premios FIFA, 'sacó pecho' de su legado en redes sociales, al compartir en sus 'stories' de Instagram la publicación de una cuenta sobre Karim que recoge cada uno de sus títulos y grandes logros de 2022 tanto con el Real Madrid como con la Selección de Francia.

· 63 goles

· 21 asistencias

· Campeón de la Liga de Naciones de la UEFA

· Campeón de la Champions League

· Campeón de LaLiga

· Supercampeón de España

· Supercampeón de Europa

· Mundial de Clubes

· Máximo goleador de la Champions

· Máximo goleador de LaLiga

· Goleador en la Supercopa de Europa

· Balón de Oro

· Mejor jugador de Europa

· MVP de la Champions League

· Mejor jugador de LaLiga