Karim Benzema: "No estoy todo el día pensando en el Balón de Oro"

El delantero francés del Real Madrid, Karim Benzema, considera que esta temporada está siendo la mejor a nivel personal y que debería de "aprovechar" el que esté atravesando "un buen momento", mientras que recalcó que no anda "como loco" pensando todos los días en ganar algún día el Balón de Oro.

"Dije que el año pasado fue el mejor a nivel personal, pero este año ha sido aún mejor. Es verdad que estoy en un buen momento y que debería aprovecharlo", expresó Benzema en su canal de 'YouTube' a preguntas de aficionados en 'Twitter'.

El de Lyon reconoció que una de las cosas de las que se siente orgulloso es de haberse "consolidado" en el conjunto madridista y eludió decir si es el mejor '9' de la actualidad. "No significa nada para mí, sólo soy un jugador de fútbol y pretendo ser el mejor futbolísticamente hablando", remarcó. En este sentido, "por supuesto" que piensa en ganar algún día el 'Balón de Oro'. "Pero eso no quiere decir que esté como loco todo el día poniendo en mi cabeza la palabra 'Balón de Oro'. No, no es eso, pero estás obligado a hacerlo porque cuando eres jugador eres competitivo", admitió.

El francés dejó claro que, "de ninguna manera", cambiaría sus cuatro 'Champions' con el Real Madrid por ser campeón del mundo con Francia, y reconoció que todos los entrenadores que ha tenido le han "ayudado a progresar en diferentes áreas" y le dieron "un plus".

"La carrera de entrenador son palabras mayores, está claro que sé algo de fútbol, pero para mí, entrenar a un equipo es aún más duro que jugar, así que ya veremos", confesó sobre si los banquillos podrían estar en su pensamiento en el futuro.

Benzema indicó que le gustaría haber jugado "con R9 (Ronaldo Nazario) y 'Zizou' (Zidane)" y tampoco opinó sobre quién puede ser la próxima gran estrella. "No sé porque el fútbol va muy rápido. Metes tres goles en un partido y ya eres un 'crack', pero el problema es ser bueno durante toda una temporada y ganar títulos con tu equipo", apuntó.

"No puedo decir si hay un jugador joven que se parezca a mí ahora porque todos somos diferentes", agregó el delantero madridista, que sí tiene claro que Neymar es el mejor regateador y que a los dos mejores defensas a los que se ha enfrentado son "dos" con los que entrena: "Sergio Ramos y Varane".