Karanka: "Creo que Mourinho tuvo algo de culpa en las Champions que ha ganado el Real Madrid"

El entrenador español Aitor Karanka cree que hay que dar valor al trabajo que realizó José Mourinho y los jugadores que tuvo en su etapa en el Real Madrid, y aunque no se vio premiado con ninguna Liga de Campeones, sí ve al portugués con "algo de culpa" en la conquista de los cuatro títulos de estos últimos años.

"Los años siguientes a nosotros se ganaron Champions y creo que algo de culpa pudieron tener José y los jugadores que estuvieron antes, alguna semillita se dejó. No pudo ser cuando estuvimos, pero estoy encantado de que fuera después" admitió Karanka en una entrevista este lunes a la 'ESPN'.

En este sentido, apeló al trabajo que realizó el técnico portugués cuando llegó en 2010. "Se venía de muchos años sin pasar de los octavos en la Champions y el primer año ya llegamos a las semifinales. La expulsión de Pepe ante el Barça te condiciona mucho en el Bernabéu, pero tampoco era ninguna excusa, el Barcelona estaba fuerte con Pep (Guardiola) entrenando allí desde hace muchos años", rememoró.

"Al año siguiente se gana la Liga casi arrollando con récord de puntos, llegamos a semifinales de Champions y con una eliminatoria casi sentenciada en Múnich, nos meten un gol casi al final. En el Bernabéu otra vez nos volvemos a adelantar pronto y luego llegaron los penaltis, y ahí fallan jugadores como Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo o Kaká. El último año, la eliminatoria de semifinales ya estaba complicada en Dortmund (4-1)", añadió.

El excentral se refirió a su relación con el de Setúbal, cuya llamada para llevarle como ayudante el conjunto merengue fue "una sorpresa". "No habíamos coincidido nunca y congeniamos de maravilla desde el primer momento", señaló el vitoriano, feliz de mantener todavía "la relación personal" con el entrenador

El técnico español indicó que al portugués le gustaba tener siempre a su lado "a un entrenador que conociese la casa" y que preguntó a excompañeros como Predrag Mijatovic, Luis Figo o Clarence Seedorf por su forma de trabajar.

"Por suerte, todos hablan bien de mí. Yo trabajaba en la RFEF con Fernando Hierro que estaba de seleccionador en la Sub-16 y que es el que me comenta que Jorge Valdano le ha llamado, que José Mourinho me quería de asistente. En principio me lo tomé como una broma", confesó.

Sobre el carácter de 'Mou' y su imagen ante los medios, Karanka cree que no tiene mucho que ver con la real y que "detrás de los medios siempre hay una persona normal". "El José Mourinho entrenador tiene maneras de trabajar, de dirigir los partidos y las ruedas de prensa, y trabajar día con día dentro de esta exigencia era maravilloso", apuntó.

Además, descartó que la polémica con Iker Casillas le costase su amistad con el portero. "Qué va. Cuando estás en un equipo como el Real Madrid conoces el nivel de exigencia que hay. Hay veces que los jugadores que no entienden las decisiones que toma el entrenador y en aquellos momentos, todos tratábamos por todos los medios de que el Real Madrid ganase", aseguró.

"Mi relación con Iker viene desde que tiene 17-18 años y es fantástica. Cuando las cosas son transparentes y todos quieren el bien común, no hay malentendidos", sentenció Aitor Karanka.