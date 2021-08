Kang In Lee se desvincula del Valencia

El Valencia anunció este domingo que el jugador surcoreano Kang In Lee ha finalizado su relación contractual con el club a pesar de que le restaba una temporada más de contrato con la entidad, a la que llegó con 10 años.

COMUNICADO OFICIAL | Kang In Lee ?? — Valencia CF (@valenciacf) August 29, 2021

El internacional asiático se había negado a renovar con el club su contrato y el Valencia ha decidido darle la carta de libertad para liberar una plaza de extracomunitario que ha sido ocupada por el delantero brasileño Marcos Andre, quien ya debutó como valencianista el pasado viernes ante el Alavés.

Kang In Lee era considerado como uno de los grandes talentos de la cantera valencianista y fue elegido el mejor jugador del último Mundial sub-20, aunque no llegó a conseguir la titularidad con ninguno de los últimos entrenadores del Valencia, motivo por el que el futbolista decidió no prorrogar su relación contractual en busca de mayor protagonismo en otro equipo.