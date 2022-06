Jutglà ficha por el Brujas por 5 millones de euros y se despide del barcelonismo: "Gracias, gracias, gracias"

Comunicado del Barça

El delantero Ferran Jutglà militará en el Brujas de la Jupiler Pro League de Bélgica tras llegar un acuerdo su nuevo club con el FC Barcelona para su traspaso por 5 millones de euros, además de una cláusula de plusvalía futura a favor del club blaugrana, al que Jutglà llegó no hace ni un año.

"El FC Barcelona y el Club Brujas han llegado a un acuerdo para el traspaso de Ferran Jutglà por 5 millones de euros. El club se reserva un 10 por ciento de la plusvalía de una futura venta del jugador por parte del club belga", anunció el FC Barcelona en un comunicado.

En el mismo, el Barça agradece a Ferran Jutglà su "compromiso y dedicación" y le desea "mucha suerte y éxitos en el futuro". Un futuro que será azul y negro, los colores de un Brujas que es un histórico en la liga belga y donde el delantero confía en crecer a base de minutos.

Ferran Jutglà llegó al FC Barcelona el pasado verano, procedente del filial del Espanyol y para jugar en el Barça B. Como blaugrana jugó 41 partidos (32 con el Barça B y 9 con el primer equipo), además del amistoso de la Maradona Cup en Arabia Saudita, con 21 goles en total.

Con el primer equipo anotó 2 goles (en LaLiga contra el Elche y en la Copa del Rey ante el Linares). En total ha acumulado 464 minutos oficiales con el primer equipo y se va como máximo goleador de la Primera RFEF con 19 tantos.

Comunicado del Brujas

"El Club ha llegado hoy a un acuerdo con el FC Barcelona para el traspaso de Ferran Jutglà. El atacante español firma contrato por cuatro años con los 'Blauw-Zwart'", anunció el Brujas en un comunicado, en el que daba la bienvenida al delantero catalán.

Y carta de despedida de Jutglà

Por su parte, en una carta abierta en sus redes sociales, Jutglà se despidió del club blaugrana. "Ha sido la mejor temporada de mi corta carrera. En el Barça he aprendido muchas cosas, pero sobre todo a dar las gracias por todo", escribió.

"Gracias a los profesionales del club y a los compañeros. Sois increíbles y he aprendido muchísimo. Gracias a la afición, me ha sorprendido el afecto que me habéis dado. Me habéis ayudado a descubrir cosas de mí que nunca olvidaré", señaló.

Además, dio las gracias por los "momentos difíciles" vividos. "Sin ellos, no habría llegado nunca a este maravilloso club que me ha dado la vida. Gracias, gracias y gracias. Visca el Barça y visca Catalunya", se despidió.