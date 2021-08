Junior Firpo: "No han sido dos años buenos los del Barça"

El jugador del Leeds United, Junior Firpo reconoció que sus dos temporadas en el FC Barcelona no fueron buenas y que tuvieron más momentos bajos que altos, si bien no se arrepiente y afronta su fichaje por el Leeds y llegada a la Premier con ilusión, aunque con la voluntad futura de regresar al Betis a ganar un título.

"Soy un tío que nunca me voy a engañar a mí mismo, y si he hecho algo mal o bien soy el primero en decirlo. Está claro que no han sido dos años buenos, con altibajos pero más momentos bajos que altos. Pero he estado en el Barcelona dos años, no muchos jugadores pueden tener esa oportunidad", señaló en una entrevista en DAZN.

Una oportunidad que cree que le llegó demasiado pronto. "Me vino quizá algo pronto. Tendría que haber jugado más años en el Betis y no salir tan joven, sabiendo que delante tenía a Jordi Alba, que tiene 31 años y mira qué año ha hecho. No está en su último año", reconoció.

"La decisión no digo que haya sido precipitada, porque lo volvería a hacer a día de hoy, porque es muy difícil decir no a un Barça o Madrid. Pero haciendo balance, quizá no hayan sido los mejores años", se sinceró.

Junior Firpo llegó al Barcelona en verano de 2019 y en las dos temporadas completas como blaugrana jugó 41 partidos y anotó dos goles en LaLiga Santander, ante el Getafe en su primer curso y contra el Alavés en la última campaña.

Pese a no tener demasiada presencia, disputó 24 partidos de LaLiga, 10 de 'Champions', 1 en la Supercopa de España y 6 en Copa del Rey, competición que conquistó esta pasada temporada como único título en su palmarés.

Ahora, en el Leeds United, se marca el objetivo de "volver a enamorarse" del fútbol. "He pasado dos años que no te voy a decir que mal, pero en lo futbolístico era estar un poco sin ganas de nada. Jugando a fútbol he buscado divertirme, a mí no me apasiona el fútbol y no lo veo, jugando me dejo la vida pero luego me aburre verlo. Intentaré dar lo mejor de mí", argumentó.

Su adaptación, cree que será buena. "Llevo aquí dos semanas y he visto más vídeos individuales que en dos años en el Barça. Cuidan al detalle cómo quieren que juegues y cómo tienes que comportarte en cada acción. Llama la atención esta manera de trabajar", reconoció.

Por último, dejó claro su deseo de cara a un futuro, no muy lejano. "Me gustaría volver al Betis y estando en plenitud de poder ganar algo. Me encantaría ganar un título con el Betis. Por la manera en que me trataron todos, club y afición, para mí ganar un título con el Betis sería lo máximo", concluyó.