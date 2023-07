Julen Jon Guerrero abandona el Real Madrid y ficha por la Roma

Julen Jon Guerrero, el hijo de Julen Guerrero, tiene nuevo destino. Según ha adelantado Fabrizio Romano, el hasta ahora centrocampista del Real Madrid ha firmado ya con la Roma, su nuevo destino,en una operación que el club todavía no ha confirmado. Sin embarzo, se ha filtrado en redes la foto del jugador firmando el contrato.

En concreto, Julen Jon ha firmado una cesión con una opción de compra gratuita, que la Roma podrá ejecutar si ve conveniente. Pese a no recibir un traspaso, el Real Madrid sí que recibirá un 50% de lo que gane la Roma por una futura venta del jugador.

