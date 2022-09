¿Jugará el Barcelona de blanco la próxima temporada?

El Barcelona ha tomado una polémica decisión respecto a la segunda equipación de la próxima temporada que ya está dando mucho que hablar. Y es que el club recuperará un color desaparecido desde hace casi cincuenta años para incorporarlo a su camiseta.

Según informa el diario Sport, al tradicional uniforme azulgrana se uniría otro blanco que no ha gustado mucho entre la afición culé. En esta campaña 2022/2023 la segunda equipación ya incorpora el blanco, pero en la 2023/2024 ocupará la totalidad de la zamarra. Esta no sería la primera vez que el club catalán tomaría esta decisión tan arriesgada. Desde la 1977/1978, el Barcelona no porta el blanco en su equipación.