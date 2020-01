Un jugador del Oxford City abandona su equipo por sorpresa para buscar el amor en un 'reality'

Continúan los habituales movimientos en el mercado invernal de fichajes del fútbol europeo. Jugadores que llegan a nuevos clubes y otros que se van. Es el caso de Fin Tapp, futbolista del Oxford City, club que juega en la sexta división inglesa, y que ha decidido abandonar el equipo por sorpresa. Así lo ha anunciado su propio club en las redes sociales.

The club was not aware Finn Tapp was going on Love Island - this is normal protocol for all contestants. We understand and wish Finn luck on the show.