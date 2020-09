José María Giménez, positivo por coronavirus: "Sólo he perdido el gusto y el olfato"

José María Giménez ha dado positivo por coronavirus. El futbolista del Atlético de Madrid lo ha hecho público este martes a través de redes sociales: "En el día de ayer me hicieron el test, en el cual di positivo por Covid-19. Quería transmitirles en este vídeo que estoy bien de salud. Que simplemente tengo el síntoma del sabor y del olfato, pero estoy perfectamente. Agradecerles a todos los mensajes que me han enviado de apoyo y de ánimo, y decirles que nos cuidemos entre todos. Soy una de esas personas que pensaba que jamás me lo iba a agarrar y ahora estoy aislado, cumpliento los protocolos".

El Atlético suspende su entrenamiento matinal del martes por precaución, a la espera de resultados PCR El club rojiblanco espera recibir los resultados completos antes de esta tarde para poder seguir preparando su debut liguero esta temporada ante el Granada. 22 sep 2020 - 10:46

La plantilla del Atlético de Madrid se vio obligada a suspender el entrenamiento matinal que tenía previsto este martes, al no tener todos los resultados de las últimas pruebas PCR que se les realizó a los jugadores. El club rojiblanco informó de que, siguiendo con el protoloco de LaLiga, la siguiente sesión de trabajo se realizará de forma individual.

Giménez, como ha dicho, se encuentra en situación de aislamiento en su domicilio, en lo que el resto de la plantilla seguirá su plan previsto para preparar su debut esta temporada en LaLiga Santander, este domingo a las 16 horas ante el Granada en el Wanda Metropolitano.