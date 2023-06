José Manuel Franco: "No estamos en igualdad de condiciones para competir con equipos ingleses y franceses"

José Manuel Franco, presidente del Consejo Superior de Deportes, considera que "esimprescindible que haya cambios” en las competiciones europeas y, principalmente, que se “luche contra los clubes Estado”. "No estamos en igualdad de condiciones para competir con equipos ingleses y franceses. Los cambios tienen que producirse dentro de las instituciones correspondientes".

“He defendido siempre la misma posición. Soy partidario de que en las actuales competiciones europeas se produzcan cambios. Siempre siendo respetuoso con lo que decida el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, expresó, en un desayuno informativo en Nueva Economía Fórum, en relación al litigio que mantienen los clubes promotores de la Superliga con la UEFA por la creación de la Superliga.

En el mes de abril de 2021, la Superliga anunció un proyecto inicial con 12 clubes: Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea , Tottenham, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, la Juventus, el Inter y el Milan. Tras la retirada del Juventus esta semana, tan solo Real Madrid y Barcelona se mantienen defendiendo esta idea.

“Creo que es imprescindible que haya cambios, que corrijan y que luchen contra los clubes Estado. No estamos en igualdad de condiciones para competir con los clubes Estado. Me gustaría que los cambios se produjeran dentro de las instituciones. Y que no dañen a los equipos españoles y la tarea que se está haciendo en las canteras españolas”, añadió el presidente del CSD.

Además, habló de la posible apertura de un expediente a Tebas por el caso Vinicius: "la Comisión Antiviolencia recibió la denuncia pocas horas antes de la última reunión, por lo que no pudo pronunciarse. No tuvo tiempo de analizar la situación. Ahora ha pedido los documentos necesarios para poder hacerlo".

Por útlimo, se mencionó sobre el polémico tema de la participación de mujeres trans en el deporte femenino: "la Ley del Deporte recoge el derecho a participar de todos los españoles y españolas. España no es contraria a la participación de personas trans en el deporte, pero debe analizarse en cada caso, porque no es lo mismo su implicación en el ajedrez, que en natación. Hay que hacer las cosas con un orden, viendo las características de cada deporte".