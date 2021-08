Jordi Alba: "Me duelen las mentiras, siempre he querido ayudar al club"

El defensa del Barcelona Jordi Alba dijo este domingo que le "duelen las mentiras" porque "siempre" ha querido "ayudar al club" en referencia a las noticias que han salido sobre su intención de no rebajarse el salario.

"Han salido noticias mías desde hace mucho tiempo, hasta de antes de la Eurocopa, y a mí nadie del club me había dicho nada en este sentido hasta hace unas semanas. Mi predisposición siempre ha sido ayudar al club y quiero al Barça. Nadie tiene que dudar de mí. Estaría bien que le preguntarais al presidente", expuso el lateral en rueda de prensa tras vencer por 4-2 a la Real Sociedad.

Jordi Alba justificó su aparición inesperada ante la prensa después del partido: "Estoy dando mi versión porque creo que la tengo que dar. Salen muchas cosas y no todas son agradables, no solo para mí, sino también para mis amigos y para mi familia. He echado de menos que se hubiese hablado mucho antes de este tema".

En este sentido, el jugador azulgrana dijo que es consciente de que "el club está pasando por momentos complicados" y cree que tiene que adecuarse su salario, "igual que lo harán Sergio Busquets y Sergi Roberto y ya lo ha hecho Gerard Piqué por una cuestión de tiempos".