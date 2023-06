De Jong: "Me siento bien en el Barcelona; estaré allí la próxima temporada"

Frenkie De Jong, centrocampista del Barcelona, expresó este lunes que se siente "bien" en el conjunto azulgrana, con lo que avanzó que seguirá "allí" la próxima temporada, aunque en el fútbol no se pueda "decir nada con un cien por cien de certeza", al tiempo que consideró "una pena" que Lionel Messi no haya regresado finalmente al equipo catalán, porque es un jugador que marca "la diferencia".



En diversas entrevistas a medios neerlandeses, con motivo de su participación en la Final a Cuatro de la Liga de Naciones de su país (el próximo miércoles se enfrenta a Croacia en la primera semifinal, en la otra juegan el jueves España e Italia), el medio centro mostró su satisfacción con el Barça, con el que se proclamó campeón de LaLiga Santander y con el que ha disputado ya 183 partidos, con 15 goles y 19 asistencias, en cuatro cursos.



"Me siento bien en el Barcelona, así que estaré allí el próximo año. Nunca se puede asegurar nada con un cien por cien de certeza, pero supongo que jugaré en el Barcelona el año que viene", expresó en declaraciones a 'SBS', recogidas por la prensa neerlandesa, en la que también mostró su ambición por la Liga de Campeones con el equipo azulgrana, con el que tiene contrato hasta 2026.



Su conjunto quedó eliminado la pasada temporada de la máxima competición europea en la fase de grupos. "Claro que quiero ganarla yo, pero este año no fue así. Quizá en el futuro. Tenemos un muy buen equipo", apuntó De Jong, que asumió que el conjunto azulgrana necesita "algún refuerzo".



También lamentó que no haya llegado Lionel Messi. El atacante argentino finalmente ha elegido el Inter Miami. "Es una pena. Me habría encantado su vuelta. A todos los equipos les gusta tener a Messi, porque marca la diferencia", señaló de Jong a 'De Telegraaf', rumbo a la Liga de Naciones.