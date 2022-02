Joao Felix: "La temporada pasada jugué seis meses con un hueso del pie roto"

"Diversión" y "responsabilidad" son dos palabras fundamentales en la forma de entender el fútbol de Joao Félix, según expresó este miércoles en una entrevista en 'The Athletic', en la que recordó que la pasada temporada jugó "seis meses con un hueso del pie roto", aunque fue su "elección" para "tratar de ayudar al equipo", que se proclamó campeón de la Liga 2020-21 y que ahora atraviesa una situación muy diferente, a 16 puntos del liderato del Real Madrid, por "muchas razones".

"Sabemos lo que está pasando, pero prefiero no hablar de eso", aseguró el futbolista, que rememoró una "temporada difícil" la pasada campaña a nivel individual: "Al inicio estaba muy bien, luego me lesioné y jugué seis meses con un hueso del pie roto. La gente no lo sabía, sólo se enteraron después de la cirugía (cuando se operó del pie derecho al término de la Eurocopa, el pasado verano). Fue mi elección jugar de esa manera para intentar ayudar al equipo. Fue difícil pero me sentí parte de esto, parte del equipo".

Mientras persigue en su carrera "ganar la Liga de Campeones, un Mundial o una Eurocopa con Portugal y, por supuesto, el Balón de Oro" y dibuja su camino hasta ahí con la conciencia de que tiene que "mejorar", "trabajar de manera inteligente", cuidarse, cuidar su "cuerpo" y su "mente" y enfocarse "totalmente" en él, ya divisa la eliminatoria de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester United de Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes, que comenzará el próximo 23 de febrero en el Wanda Metropolitano.

"Es muy bueno jugar contra tus amigos. Es divertido, como si estuviéramos jugando en el jardín. Con Bruno intercambiamos mensajes cuando el sorteo. Es un jugador muy, muy bueno. Es muy fácil jugar con él. Cuando tiene el balón, siempre elige la mejor opción para darte la oportunidad. Y Cristiano es un modelo a seguir para todos nosotros en la selección. Nos da muchos buenos consejos. Nos gusta escucharlo", explicó en 'The Athletic'.

En su primer partido con el Atlético, contra el Getafe en el curso 2019-20, hizo la "mejor carrera" de su "vida", con aquella impresionante conducción en la que sorteó a varios rivales desde su terreno hasta el área contraria antes de ser derribado en penalti. "Enseñé a la afición de lo que era capaz", añadió el atacante, que ha aprendido en el club rojiblanco a las órdenes del entrenador Diego Simeone para continuar con su crecimiento.

En ese sentido, siente que ha "mejorado mucho" en defensa."También en girar con el balón y correr", abundó Joao Félix, cuya mejor posición en el terreno es "segundo delantero, jugando como un número '10', con alguien delante". En el Atlético, esos pueden ser Matheus Cunha ("Nuestra química es muy, muy buena, dentro y fuera del campo, encajamos a la perfección. Será uno de los mejores '9' del fútbol mundial", auguró) o Luis Suárez: "Tenemos una buena conexión. Él sabe cómo juego yo, yo sé cómo juega él. Sabemos lo que es mejor para cada uno y tratamos de darnos las mejores opciones".

Su máxima en elcampo es divertirse"tanto" como pueda, "por supuesto con responsabilidad". "Me gusta hacer que otras personas disfruten de mi fútbol", dijo. Y "enseñar" sus cualidades. Le gustaba ver cuando era aún un chaval "a Kaká, Cristiano y Messi por todo lo que hacen". También a Neymar"por cómo juega, por cómo regatea, por la forma en que se divierte con el balón". A Joao también le gusta el regate."Cuando puedo, lo pruebo. La afición lo disfruta. Siempre estoy practicando, incluso en casa. Siempre tengo un balón en los pies. Yo siempre necesito un balón", confirmó