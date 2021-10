Joao Félix: "¿Te gustaría jugar con Neymar algún día? Sí, sin duda, seríamos una buena dupla"

El jugador portugués del Atlético de Madrid, Joao Félix, ha concedido una entrevista al medio TNT Brasil y en el avance que ya ha visto la luz, se ve como Joao señala que podría jugar con su compañero el francés Antoine Griezmann sin ningún problema y no esconde la posibilidad de compartir vestuario con Neymar algún día.

Preguntado por si le gustaría jugar con Neymar, Joao dice que "sí, sin duda. Creo que seríamos una buena dupla. Claro que, después, en el terreno de juego, puede que las cosas no vayan bien. Nunca se sabe, pero creo que haríamos un buen equipo".

Por otro lado, el delantero luso reconoce que podría jugar con Griezmann sin problema: "Formo un buen equipo con todos. Puedo jugar junto a Griezmann sin problema" y además señala que el técnico rojiblanco, el argentino Diego Pablo Simeone ya ha dicho que "podemos jugar perfectamente los dos a la vez y creo que es cuestión de tiempo que estemos junto en una alineación en un partido u otro".

Y dejando a un lado al Atlético de Madrid y a Neymar, Joao Félix tampoco esconde la posibilidad de jugar algún día en el Flamengo brasileño porque "siempre me gustó vestir de rojo. Quien sabe u día..."

