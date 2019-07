Joan Vilà, en Esports COPE: “No soy partidario de que Neymar vuelva al Barça”

Joan Vilà, exentrenador de La Masía, ha comentado en Esports COPE el posible encaje en el equipo del FC Barcelona de Neymar y Griezmann, los dos fichajes que pretende el club este verano. Para el técnico, no habría ningún problema a nivel deportivo ya que “son de los mejores jugadores del mundo y como decía Cruyff, los mejores siempre deben estar en el campo, desde el punto de vista de un equilibrio de equipo, sería difícil encajarlos, pero sería un lujo tenerlos”.

A pesar de ello, Joan Vilà preferiría que el brasileño no regrese a Barcelona, aunque “es uno de los mejores jugadores del mundo pero yo personalmente no soy partidario de que vuelva al Barça”. El técnico considera que hay muchos aspectos que deben considerarse. “Cuando se trata de hacer una inversión tan grande, deben analizarse más cuestiones como su carácter, su entorno, sus circunstancias y sus posibilidades de integrase al equipo. La parte extradeportiva es más importante que la parte deportiva, de la que nadie duda”.

Para el técnico y analista el hecho de encajar tantos delanteros en el equipo tampoco sería un problema porque la esencia del Barça es el fútbol ofensivo. “Cuando tú das un paso adelante, los rivales también te respetan y se ven forzados a recular, esa ha sido nuestra filosofía muchos años, recuperar la pelota en campo contrario, tenerla y ser amo del juego. Cuando tú eres amo del juego, los rivales te tienen más miedo y dan un paso atrás. Yo soy partidario de confiar en nosotros mismos y jugar a lo que queremos jugar, teniendo más capacidad ofensiva que el equipo contrario”.

Joan Vilà, un hombre importante en la carrera de Xavi y Puyol entre otros, lamenta que el FC Barcelona se fije más en el mercado extranjero que en la cantera. “En lugar de mirar tanto a estos súper cracks, deberíamos fijarnos en los nuestros para volver a la esencia y recuperar el flujo de jugadores de la cantera hacia al primer equipo”. Destaca, además, “lo que nos ha hecho diferentes los últimos 25 años es contar con jugadores de la casa. Eso se está perdiendo, nuestros mejores jugadores se van, ya no suben al primer equipo. Ven las puertas cerradas del primer equipo y del Barça B. Esto nos va a traer problemas a la hora de defender nuestra esencia y el ADN Barça”.

Vilà cree que buena prueba de ello es que en la selección española sub-21 campeona de Europa no había presencia azulgrana, “no creo que en toda la historia haya una selección sub-21 española sin ningún jugador del Barça. Ya no sólo eso, sino que en todo el Europeo sub-21 no ha habido ninguno, tampoco en selecciones extranjeras, es increíble”.